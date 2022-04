Es ya abril y se nota, aunque dicen que va a hacer frío. Hasta yo, que no he estudiado Ciencias de la Comunicación, sé que no se puede abrir un artículo hablando del tiempo, pero es que está nevando en Madrid en abril, así que vosotros diréis. Bien, este fin de semana está lleno de actividades, y yo os comento algunas que me han parecido interesantes. Por si queréis ocupar vuestra agenda con encuentros cercanos con escritores y creadores.