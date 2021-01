La Cara Oculta - Miscelánea (IV)

Entrega de miscelánea (creo que la cuarta) que es algo especial ya que no es mi intención la de dar a conocer obras o productos que podáis adquirir como público .

En base al título de Michael Howell y Peter Ford «The Illustrated true history of The Elephant Man», se desarrolla la trágica historia de este súbdito británico nacido en el siglo XIX con una enfermedad que le desfiguraba terriblemente y que le llevó a ser un paria social, un monstruo de feria, despreciado por su tiempo y sociedad.

The Kloscara Company, junto a Cooperativa Tigre, son las encargadas de traernos esta aventura macarra y callejera ambientada en los años 80 y 90 del pasado siglo. Un argumento de venganza que parte de los sucios callejones de Nam City y que escala peldaños a golpe de acción desenfrenada hasta alcanzar cotas que descubren una conspiración de alcance mundial.

Su último trabajo es este «Tigre Callejero», adaptación del cómic homónimo de Ertito Montana. Un largo rodado con el irrisorio presupuesto de 3.500 euros recaudados por micromecenazgo. Sí, habéis leído bien, 3.500 euros, cuando veáis lo que se puede conseguir con esa cifra gracias a la ilusión y al esfuerzo, es posible que ya no es dejéis engañar por grandes partidas económicas y comprendáis el talento que tenemos desaprovechado en nuestro país.

Tuve la oportunidad de contar con Mulero en la realización del clip de presentación de la novela «La Tríada», allí me demostró que su capacidad para alcanzar grandes resultados con recursos muy limitados era enorme. Esto se consigue gracias a un buen conocimiento de las herramientas del oficio, ilusión y el virtuosismo que no pueden comprar las súper producciones.

Es posible que es os suene el nombre de Ángel Miranda, es el guionista y principal promotor de los cómics históricos «Lezo» y «Espadas del fin del mundo». Esta vez se lanza al formato de la novela y presenta «Carrión» en la que no abandona el género de aventuras histórico.

Saga: Tiempo de Héroes

Todo un universo súper heroico patrio se encuentra inédito y sólo el primer volumen de estas ocho novelas fue editado y maltratado por la editorial y la distribuidora.

«Tiempo de héroes» es una saga que plantea un universo y un presente muy parecido al nuestro, pero habitado por personajes con habilidades especiales. No me refiero a alienígenas superpoderosos ni a mutaciones genéticas producidas por factores externos. Aquí lo que tenemos son personalidades complejas, caracteres llevados al límite y tipos marginales. Un plantel de héroes y antihéroes auténticos, creíbles que se ven involucrados en una crisis desencadenada por algo tan real y tangible como la ruptura del contrato social, la polarización de la riqueza, la mentira de la demagogia democrática viciada por el liberalismo económico.

Esta no es un historia de buenos y malos, de justicia o venganza, no hay final feliz o lógica de desenlace argumental escrita para agradar: esto es vida, y la vida no siempre tiene final feliz.

¿Cómo se logra esto? Pues tomando un grupo de escritores con talento y haciéndoles desarrollar una historia a cada uno y unificando los argumentos bajo una trama general. Una forma de trabajo más propia de las series de televisión pero puesta aquí al servicio de la literatura.

El resultado es una novela río apasionante, llena de giros sorprendentes, con varios niveles de lectura y unos personajes que cada uno por separado son ya fascinantes.

Pero sobre todo «Tiempo de Héroes» es pura ambición, sin los límites que en muchas ocasiones se imponen los escritores patrios con la esperanza de que sus obras se adapten a la pantalla. Cuando el material ha llegado a la mesa de algún productor audiovisual la respuesta ha sido: «Esto es imposible de hacer en España».

Sobre una idea original de Daniel Estorach, bajo la coordinación de Juan González Mesa, las plumas de Díaz de Tuesta, Jordi Armengol, Antonio G. Mesa, Manuel Moledo, Rafael Nebrera, Rosa G. Panera. El arte de Fany Carmona, Olga Masiá, Daniel Eduardo Mendoza, José Barrero, Santiago Ramos, Estela Gaona y CalaveraDiablo.

Derechos de publicación de los tomos y los guiones de cómic asociados disponibles. Toda la información aquí.

