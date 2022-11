Actualizado: 26 nov 2022 / 18:24 h.

Muchas gracias. Esto lo digo de corazón y un poco agobiada porque llevo dos semanas en el que el correo está lleno de notas de prensa, invitaciones y adjuntos. Así que deduzco que alguien ha colado mi nombre en alguna lista de contactos, o bien, esta humilde sección va creciendo como hueso de níspero plantado en un yogur natural (trucazo de horticultura casera). Sea como fuere, he visto, visitado y leído y os hago una selección de cosillas interesantes.

Somoza: damas y musas, de Iván M.I.E.D.H.O. Dentro de la programación del festival valenciano Golem Fest y aprovechando que a José Carlos Somoza le van a dar el premio golem de honor (el trofeo es un hombrecillo muy salao), se ha instalado en la Biblioteca de Abastos (C/Alberique, 18) la muestra pictórica «Somoza: damas y musas», del pinturero Iván M.I.E.D.H.O. Me gusta mucho encontrar en la bío de Iván la frase “uno de los artistas destacados del panorama underground español”, me recuerda a un diálogo hilarante de «El diario de Bridget Jones», y también a una aseveración del mismo Somoza quien afirmaba que “Escritor de culto es escritor oculto”. Esto, en resumen, viene a decir que al interfecto de turno se le conoce en su casa y poco más. Esto, en el caso de M.I.E.D.H.O.es una pena y una injusticia (además de un derroche de talento) porque su obra, además de poseer una gran calidad, es muy accesible. Es simplemente bonita, y creo que el que no tenga más repercusión se debe sólo al desconocimiento del público sobre ella. Trazos limpios, colores impactantes en puro estilo pop, composiciones agradables y motivos sensuales es lo que nos vamos a encontrar en la producción de Iván. En «Somoza: damas y musas/Neo Art of Somoza» (hacer títulos es sencillo), los originales se inspiran en o hacen referencia a los libros de José Carlos y podemos encontrar láminas basadas en «Clara y la penumbra», «El cebo», «La llave del abismo», «La dama número 13» o «La saga del Señor X». También hay retratos de gente como Inmaculada Salomón, Amarna Miller e incluso So Blonde, aunque no sé si en esta expo se habrá llevado el mío o no. Hasta el 16 de diciembre y de entrada gratuita.

Feria de Artesanía Creativa de Sevilla “¿Por qué tengo yo esto destacado en mi posit si queda un montón?”, me pregunto antes de acordarme el enfoque que le quería dar. Ya, ya. Esto es un llamamiento informativo para expositores más que una nota para el público. Del 15 de diciembre al 5 de enero en la plaza Nueva, tendrá lugar la edición número 23 de esta feria de artesanía. Yo quiero ir, que suelen tener cosas muy bonitas y únicas (como la joyería de @lagartijasplata) , pero para eso tiene que haber expositores. El caso, esto lo lleva la Federación Artesanal de Sevilla (FAS) en colaboración con el Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, y he descubierto que el plazo de vigencia para poder solicitar un puesto en el mercadillo se abre meses antes (el de esta convocatoria terminaba en septiembre). El tema tiene su miga porque va más allá del mero hecho de alquilar un templete ya que tiene como objetivo revalorizar la labor del gremio de artesanos frente a productos de fabricación industrial. Por eso hay que centrarse en lo de “creativa” del título. Si te dedicas a algún oficio relacionado y quieres exponer en el del año que viene, debes tener vigente la Carta de Artesano (juju, mola) y preparar un dossier sobre tu obra y producto. He leído las bases y la verdad es que son bastante exigentes ya que incluyen epígrafes como “Trayectoria del taller” o “Materiales y técnicas empleadas”, así como el aporte de material fotográfico y técnico a nivel de presentación del stand, del producto, packaging o forma de producción. Total, que hay que currarse unas dieciséis páginas de catálogo y pasar una selección de jurado. La organización otorga tres premios con dotación económica, a saber: 1- Mejor obra conjunta, 2- Mejor Diseño e imagen del stand, 3- Mejor taller y trayectoria. FAS, (empresa sevillana). Hala, todo eso para que luego nosotros vayamos dando vueltas entre los puestos sin hacer diferenciación entre lo allí ofertado y los chisme “made in China”. Lo que es el no saber. https://www.artesaniasevillana.es/

Espacio Street Art (de la FMCFP) Mira que he quemado yo tacones de paseo por Madrid y no conocía la FMCFP, que en siglas queda muy feo, pero que quiere decir Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que llevan quince años con iniciativas de investigación, formación y, lo que nos atañe, cultura. Me atiende con toda cortesía Maider Olano de Acerca Comunicación (¡Hola, hola!) y me pasa material con el que podría estar escribiendo quince días. Merece la pena visitar la sede la asociación y descubrir su pinacoteca. En la colección clásica tienen cosas muy chulas como un Goya pequeñito de la etapa medianera del pintor (cuando todavía hacía cosas con colorinchis y brilli-brilli), varios Sorollas (¿Que no se puede pintar con luz?, Sujétame el cubata), y un nene que no conocía, Francisco Iturrino que hacía con las texturas cosas totalmente alucinantes. Como yo me he tragado cinco años lectivos de historia del arte, soy consciente de que el cuadro en sí puede llegar a cansar un poco (el retrato del siglo XIX se hace árido al octavo señor con traje negro y nombre de calle) me quiero centrar en la más amena sección de arte urbano. Es una muestra pequeña que se ve en poco tiempo, como se integra en el propio edificio te encuentras casi arrinconado un Soria del 2022 en un pasillo canijo, pero bueno. El acceso a la exposición es con cita previa, en grupos muy reducidos y es guiado. A mí me fue explicando Violeta (un amor de nena) cada una de las piezas y con eso la experiencia gana varios enteros, más cuando se acompaña de material externo (una tablet que llevaba Violeta con mucho salero) que revela trayectoria y contexto de artistas y obras. Tienen allí cuadros, murales, esculturas y estructuras (elementos estructurales del inmueble utilizados como soporte de las obras) de gente como Banksy, Keith Haring, Queen Andrea, Vhils, Mario Mankey, Muelle, Sabek y Albert Pinya, El Rey de la Ruina, Estudio Pedrita, Juan Díaz-Faes y Queen Andrea. Arte moderno, contemporáneo, pero muy comprensible, estético y cercano, apegado al grafiti y al cómic. La selección actual es muy buena (es rotatoria respecto al fondo de la fundación) y no vais a encontrar mamarrachadas de esas que tienen que poner un cartelito para que la gente de la limpieza de las ferias no las cofundan con trastos para tirar. En calle Alcalá Galiano, número 6, Madrid, gratuita y hasta el 29 de julio, recomendadísima.

Isla de Nabumbu (lanzamientos para diciembre) No tiene arte Javier Alcázar para las notas de prensa, de verdad que no. No digo que no le ponga cariño (el cariño junto con el lubricante es la base de una relación de pareja sana), pero es que las suelta, ahí, con todos los datos de edición y con poca sinopsis. Pon un blurs, bluf,bl... frase de faja, un resumen majo, un código midi (aunque luego no funcione y te salga un 404). No sé. Lo importante es lo que me cuenta, y se trata de sus dos próximos lanzamientos editoriales. Tenemos «Cenas en sociedad», de Pablo Portillo, alias Pablo Tiralíneas, (páginas: 76. Formato: 17 x 24 centímetros, rústica con solapas, color. 15 pavetes). Es un álbum que, con un dibujo sencillo que recuerda al de las tiras de prensa antiguas, recopila anécdotas acontecidas en la sociedad gastronómica El Majao, de la cual el autor es miembro. También incluye el recetario de “las construcciones culinarias que protagonizaron las propuestas sensoriales del menú” de cada cena. El entrecomillado es mío porque creía que no iba a tener oportunidad nunca de escribir esa frase que leí en una revista del Club Gourmet. Sí, la vida te brinda estas sorpresas. La segunda novedad del catálogo isleño sevillana es «KRAKJ!», una recopilación de aforismos, pensamientos, y reflexiones plasmadas en textos breves, algunos en forma de cajas y otros de poemas, acompañados de ilustraciones que, tanto en blanco y negro como a color, no dejan indiferente y demuestran la meticulosidad y el estilo propio de Miguel Bermejo. A mí me gusta en especial la lámina del retrato de Kafka rodeado de insectos. 76 páginas en medidas 17 por 24 cm, rústica con solapas a quince euros en precio con IVA. Y hasta aquí este bonito ejercicio práctico de cómo sacar agua de las piedras (o casi trescientas palabras de una nota de prensa mala).