La Cara Oculta - Miscelánea (XV)

No me refiero ya a la cantidad de títulos que, casi a diario, se ponen a la venta o se anuncian, es que hay mucha feria, saradate y exposición para este otoño pero, además, basta con escarbar un poco para encontrar otras cosas interesantes.

Os advertí hace una quincena que el panorama de la viñeta va to´ loco en una actividad constante que no para y que nos obliga a los aficionados al tema a estar con mil ojos para no perdernos nada. Que luego te preguntan por ahí y quedas de dejáh .

Fuzz comics

Esto es casi de cacería criptozoológica digital porque este microsello no se curra demasiado la presencia en la Red, es más, su web es una plantilla (muy práctica) pero en la que hay muy poca información sobre lo que hacen. Bueno, ya os lo cuento si es que me he enterado bien.

Fuzz Comics publica cómics digitales que son gratuitos para los lectores, de descarga directa en PDF. Tienen cosas chulas, que me apunto para leer y reseñar, entre los que se incluyen «Sphera», de Joan PF e Isra Valmar, «Picnic Spacial», de Israel Alvarez, «Rabia: El hombre que apesta», de Joan PF e Isra Valmar, «The savage rocket», de Joan PF e Isra Valmar, «Shaky», de Joan PF de Isra Valmar, «Orpheo», de Alberto Martínez Fernández, Borja Alejandro y Garcia «Leviathan Yisus», de Joan PF e Isra Valmar, « El último faro», de Joan PF e Isra Valmar, y «Testimonios de la edad de Oro», de Sergi San Julián.

Tengo mucha curiosidad por «Rabia», que con la breve sinopsis: “Cuando su dueño muere, Pancho y Gus deben enfrentarse a un mal de otro mundo.”, y sus protagonistas caninos ya me han picado.

Pero hay mucho más, tanto en números unitarios como en series abiertas, y el primer vistazo ya revela que hay aquí un nivel alejado del amateurismo.

Buscad en Facebook el perfil de Isra Valmar (ya habréis deducido por su presencia en las autorías que es parte interesada) para saber más de esta iniciativa, porque https://fuzzcomics.com/ casi se podría decir que sólo sirve como plataforma de descarga.

Ah, sí, que el material es gratuito, pero podéis realizar donaciones. Fuzz destina la mitad de lo recaudado a la protectora de animales Huellas.