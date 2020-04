La Cara Oculta - Novela (II)

Quizás mi mejor lectura de esta semana. Un historia en la que la única ley que vale es la del hierro, escrita de una manera exquisita plagada de arcaísmos, pero que no por ello en ningún momento se hace pesada y que agradecemos los amantes de los términos en desuso del castellano y de las buenas ambientaciones. En la tierra que más tarde se llamaría España, donde cada palmo de terreno se disputaba entre dos fes, es donde sitúa Narla a su antihéroe, un hombre conocido únicamente como Fierro. Las aventuras de un buscavidas, de un superviviente, a la postre de un soldado en medio de una Guerra Santa. Cuatrocientas páginas de épica muy disfrutables que además no regatean el reto de la estudiada documentación propia de una buena novela de este género. Con nombre anglo en la portada y escenarios sajones en sus párrafos, esto ya estaría en fase de preproducción para su adaptación audiovisual. Con la calidad contrastada de Edhasa y el oficio comprobado de Narla.

"Ciudad nómada, rebaño miseria" de Pablo Loperena Rústica. Páginas: 368. 19€ Insólita Editorial

Distopía, ciencia ficción, post apocalíptica, incluso algo de space opera, recoge tropos de obras anteriores de todos esos géneros y los refunde en una cantidad apabullante de información para el lector que debe enfrentarse a un mundo complejo que se va describiendo a la par que insinuando sus secretos. Sobre esa gran premisa se apoya en el viaje del héroe, pero con una perspectiva femenina del monomito muy acorde a ciertas tendencias comerciales de la actualidad. Hay que haber leído mucho para darse cuenta de que no innova, aunque esto es lo de menos, ya que ofrece tanto que consigue parir algo nuevo y sobre todo hacerlo en castellano, algo que se aprecia en el dominio del lenguaje a nivel materno y no en el remedo de traducciones con el que suelen presentar este tipo de historias. Despierta la curiosidad y azuza la intriga y no sólo en la trama de aventuras principal, sino que logra que se quiera saber más sobre este particular universo. Fantasía dura, real y adulta en esta buena apuesta de Insólita Editorial, arropada por el prólogo de Mariano Villarrea y la corrección de Antonio Torrubia.

Salvaje queda huérfana en un mundo posterior a la Parcelación donde hasta la última gota de sangre o de aceite son algo valioso por lo que merece la pena matar.