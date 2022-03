La Cara Oculta - Perfiles

Actualizado: 25 mar 2022 / 13:13 h.

He dudado en cómo titular esta entrega de «La Cara Oculta». El cuerpo me pedía utilizar «Protagonistas» en plan Luis del Olmo, que soy yo mucho de Luis del Olmo, pero no me acababa de cuadrar. Mi parco talento me llevaba a teclear «Nenas que hacen cosas», pero eso sería incidir en que las cuatro personas que os traigo son mujeres y que por eso ya forman parte de un colectivo que por definición del término, difuminaría sus méritos personales e individualidades. No quería yo caer en uno de esos titulares, que me suenan apolillados y de tufillo escrotal, en plan «Póker de damas», más que nada porque creo que me faltaría una carta, que yo soy más de mús. Además estuve mirando estadísticas y, al parecer, cualquier texto que se enfoque en lo femenino resulta que es menos atractivo para los lectores, que parece que ya se limita a un nicho muy concreto al englobarse en “cosas de mujeres”, que es asombroso que en estos tiempos que corren perviva esa idea en nuestro subconsciente colectivo. El imaginario de” lo femenino” como algo excluyente sigue vivo. Se muestra como algo limitado bajo esos dogmas (que ya son tópicos) de que lo creativo en la mujer trata de lo particular, lo íntimo y domestico en contraposición a lo general y universal de lo masculino. Es más, si una mujer se sale un poco de los campos, disciplinas y formas que se consideran propios de su sexo, surge la sospecha de que su firma no es otra cosa que el seudónimo de un hombre. Y ahí está el trío fálico que conforman a Carmen Mola quienes ponen cara de inocentes y no acaban de comprender el daño que produce esa especie de travestismo literario a las escritoras. En fin, no quiero yo aburrir con mis reflexiones porque no es esto para hablar de mí. Vamos con cuatro mentes creativas que están en ascenso social y profesional (¿Veis?, esto es muy Luis del Olmo).

Liliana Colanzi, escritora. Esta boliviana acaba de ser galardonada con el séptimo premio Rivera del Duero. El fallo se dio a conocer el pasado 24 de marzo por parte de los miembros del jurado formado por Rosa Montero, Cristian Crusa , Marta Sanz y el presidente de la denominación de origen ribera del Duero, Enrique Pascual. Por supuesto también hizo lo suyo Juan Casamayor editor de Páginas de Espuma, sello muy empeñado en fortalecer los lazos de la literatura en castellano a ambos lados del atlántico y, además, que apuesta fuerte por plumas jóvenes y femeninas. El caso, que Liliana se ha embolsado veinticinco mil leréles muy ricos, que sé que no queda elegante hablar de dinero, pero lo remarca la nota de prensa y yo lo digo. ¿Qué ha escrito Colanzi?, pues «Ustedes brillan en lo oscuro», un libro de seis relatos (algunos apuntan casi a novelette) que van desde la ciencia ficción al realismo, con toques de leyendas y folklore. Me llama mucho la atención los escenarios que utiliza, me parecen originales, inquietantes y exóticos. Esto es algo que me ocurre mucho con las firmas latinoamericanas, son siempre un soplo de aire fresco en mi cabeza sobresaturada de cultura satelital yanqui. En esta antología tenemos «La cueva», de referentes platónicos muy evidentes que trata sobre el tiempo, un concepto humano pero inabarcable en su inmensidad para las propias mentes que lo crean. «Ustedes brillan en lo oscuro», se basa en un suceso real sobre unos chatarreros brasileños que a finales de los 80 encontraron material radiactivo y este acabó contaminando la zona. «El camino angosto» trata sobre una población anclada en un tiempo pasado dentro de un mundo global futurista. No me digáis que no pinta bien, y quedan otros tres relatos. Colanzi dice que trata de fisuras de lo extraño en el mundo cotidiano, quizás lo sea en su mundo cotidiano, pero para mí todo en sus letras me resulta sorprendente como ya me demostró en su anterior recopilatorio «Nuestro mundo muerto». La que os referencio hoy estará a la venta el 11 de mayo.

Manuela Pertega, ilustradora. Se habla poco de Manuela Pertega , hay que hablar más de Manuela Pertega. Es que esta barcelonesa tiene una nominación al premio Eisner en el 2020 por su participación en la obra «Giraffe on horseback salad», y los Eisner son los Oscar del mundo del cómic. Pero, claro, esto es España y parece que los editores están a por uvas y a por licencias porque resulta que Pertega no tiene nada, NADA, publicado en nuestro país. En la foto que acompaña estas líneas la tenéis firmando y partiendo la pana en el festival de cómic de Angoulemne (rediós, qué monísima que sale) como la profesional que es. Vale que nadie es profeta en su tierra, pero, por favor... En fin, graduada en Bellas Artes por la universidad de la Condal y especializada en cómic e ilustración por el instituto Pau Gargallo, podéis disfrutar de su trabajo en «La femme surréaliste» o «Heartstring» con Melissa Etheridge, además de la ya citada novela gráfica de inspiración Marxiana (De los hermanos, no marxista) donde forma equipo con Josh Frank y Tim Heidecker. Tiene además una colección de originales que formó parte de la «Exhibition in Peninsular Fine Arts Center (PFAC)» de Virginia con subtítulo de «Masters of Surrealism: Picasso, Dali and Miró» con el que ya os podéis hacer una idea de cómo es su estilo. Quiero, queremos, a Manuela en castellano y bajo sello íbero.

Eve Mae, dibujante. Eve Mae pasa de mí en redes sociales, yo, en cambio, como tengo buen gusto y clase, la sigo con fidelidad. El otro día hizo un resumen de sus últimas actividades y trabajos y, la verdad, es que hay que destacarlos, porque una vez más nos encontramos con una artista que está reconocida en mercados extranjero potentísimos y que creo que suena poco por aquí. Y eso que ha participado en títulos con cierta aceptación y repercusión como «Las tiras de Cálico Electrónico» o «Las Aventuras de Tadeo Jones». Toda redaños, se lanzó a montar su propia empresa en el 2020, lo que le valió el premio Lince al emprendimiento de su Jaén natal. Desde ahí no ha parado y se ha lanzado al mercado USA (que es donde se parte el turrón) con cosas como «The Magic Order »con Mark Millar para NETFLIX , «Cherry Gilbert: Necromancer» para Space Between Entertainment y «Speed of Light» con Evoluzione Publishing. Ha ilustrado para Marvel o Image y en lo más cercano, para Planeta Cómic y Amigo Cómics. La vais a tener de ponente en el ciclo de conferencias «84 ideas» de Manchacómic (os miráis «La Cara Oculta» de la semana pasada para saber más), y dentro de muy poco podéis disfrutar de su trabajo en la obra coral «Mil Brujas». Ojo a «Mil Brujas», un cómic que reúne a lo mejorcito que tenemos por aquí entre dibujantas, periodistas, poetas, pintoras, escritoras y diseñadoras en un proyecto solidario compuesto por veinticinco historietas en noventaicuatro páginas. Los beneficios de la venta irán a la Asociación EMARGI para la emancipación de mujeres y niñas, que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual y reproductiva. El tomo trata sobre brujas, o sobre mujeres acusadas de ser brujas, por ir un poquito a contracorriente como las nenas que integran este proyecto: Alba Soprano, Alicia Grande, Alicia Palmer, Alicia Roig, Gorría, Anna Hernández, Carlota Petit Olivella, Desiree Bressend, Emma Crespo, Emma Rabat, Esther Lecina, Esther Vázquez, Garazi Albizua, Itziar Repáraz, Kry García, Laura Pérez Vernetti, La Pitonisa, Mai Egurza, María Gallart, María Pesado, Marika Vila, Marta Brú Zarandona, Meik, Montse Martín Juárez, Montse Mazorriaga, Montse Virgili, Olatz García, Olga Carmona, Pam López, Perditah, Ran Chaparro, Raquel Gu, Sara Porras, Teresa Castro, Úrsula López y Moño y por supuesto, la misma Eve Mae. Ahí es ná. Os dejo el link del Verkami del proyecto. Ilustra estas líneas una foto de Mae retratada por el estudio de @jgc20, que ella lo nombra y a mí no me cuesta nada hacerlo. Además de que está divina.

María Zaragoza, escritora. Si me leéis a menudo, sabréis que me encanta chinchar a Zaragoza. Pero es fruto de la admiración más sincera. Que Zaragoza es de esas escritoras que las crónicas literarias más serias van a poner el “Doña” delante a la de de ya. Zaragoza está a un paso de ser consagrada y referente y al mismo tiempo es una persona accesible, simpática y amabilísima siempre dispuesta a echar a una mano a cualquier pluma emergente. Eso es síntoma de maestría, porque alguien que se sabe un maestro en lo suyo no tiene miedo a ayudar a quienes muestran interés por iniciarse en su arte. El esgrima literario de Zaragoza roza la excelencia de tal modo que ella se puede permitir prescindir del divismo, la altivez y la cretinez propia de otros que se creen tocados por las musas y necesitan como el comer un memento mori en forma de colleja. Bueno, queda claro que me gusta Zaragoza, pero no soy la única ya que Doña María Zaragoza es la última galardonada con el histórico y reconocidísimo Premio Azorín de novela. Que premios tiene esta mujer un montón, desde el Ateneo joven de Sevilla de novela por «Dicen que estás muerta» hasta el de Teatro Radiofónico Margarita Xirgu por «Un candidato para el fin del mundo», pero para mí (por cierta ranciedad que tengo inherente) el Azorín se me antoja palabras mayores. ¿Qué se ha premiado?, pues «La biblioteca de fuego», de género histórico policiaco que yo resumo a mi manera: Va de una nena que se va mucho de bares con una amiga y descubren una secta llamada “La biblioteca Invisibles”. Y entonces hay una guerra civil en España y ella acaba currando en biblioteca Nacional donde se dedica a salvar libros que los fachas quieren quemar porque ganaron la guerra y son malos y quieren hacer como los nazis. Y hay amor y complots (“complots” son liadas en fino) y aventuras y un poquito sobre el feminismo de la Segunda República. Todo esto os lo escribo así porque para escribirlo bien ya lo ha hecho la autora, y lo podéis leer desde el 6 de abril que será cuando esté el título en las librerías. En la foto: la ilustrísima Zaragoza en la gala del premio donde dijo cosas en plan intelectual bien y sensata como: “En tiempos difíciles, lo primero que se intenta dejar caer siempre es la cultura”. ¿Qué creías que iba a decir: “Me gusta mucho el premio y el pitufo de la portada”? Ni que fuera rubia, por favor.