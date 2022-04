La Cara Oculta - Podcast (II)

Yo soy mucho de radio. Lo que pasa es que a causa de mi rubiez no puedo escribir y escuchar a la vez, no me concentro. Como tengo que escribir bastante (por cosas del comer), lo que hago es escuchar cuando paseo o hago ejercicio.

Tengo un transistor a pilas (pero esto es más por el síndrome de Diógenes, también tengo una Atari 3500 con caja), pero la radio en vivo te condiciona a la programación del momento, algo que está muy bien para mantenerse al corriente de la actualidad más inmediata, pero que no casa demasiado con momentos más lúdicos.

Además está plagada de fútbol, que no me gusta, y no me molestaría de no ser por su omnipresencia, constante, cansina, machacona y que además pisa o condiciona otros espacios.

Os cuento mi vida para que sirva de entradilla a mis propuestas de esta semana que son podcast: material en audio grabado y enlatado en la Red disponible para que lo escuchéis cuando queráis. Creo que, hoy por hoy, todo el mundo hace un podcast, y hay infinidad de ellos, así como de calidades y temáticas. Estos son cuatro que yo sigo, con los enlaces de acceso correspondientes para que les echéis una oreja.

¿De qué van? Pues de las cosas que a mí me gustan de los tebeos, los enanos, las películas raras y los libritos.