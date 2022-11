La Cara Oculta - Próximos lanzamientos

Actualizado: 13 nov 2022 / 18:02 h.

Se vienen cositas, aaaaaahg, ¡lo siento, lo siento! Pero no he podido resistirme, me confieso y asumo ser neocapsa, cibercasposa o metaversianacasparense. Ruego la indulgencia del lector y de Álex Grijelmo. Al menos no he comenzado con el préstamo anglo paleto del “comingsun”. Venga, sed condescendientes, que soy rubia, jo, pero también limpia (para con mi yo, que la cocina la tengo hecha un muladar) y buena persona, leche. A causa de esta última característica intrínseca de mi ser si veo que alguien pide difusión de su trabajo, yo difundo. Y aunque no lo pidan, que yo escribo para apaciguar mi alma al acercarla al bien, la justicia y el amor (como las Sailor Moon). Pero, sobre todo, lo hago para que os enteréis de cosas chulas. Si no habéis entendido alguna referencia de esta entradilla, no os preocupéis. A mí me pasa mucho, es por brecha generacional porque creo que Becky G y yo no concebimos lo mismo cuando utilizamos la expresión “ser perra en la cama”, aunque yo soy más cánida de sofá y mantita, la verdad. Bien, una vez aclarados estos particulares, os traigo cuatro títulos con fecha de publicación muy próxima.

El Fuego, de David Rubín Rubín acaba de sacar «Cosmic Detective» junto a Lemire y Kindt, pero no para y ahora presenta esta historia de ciencia ficción y acción que encara como artista integral (creo que esto no lo hacía desde «El Héroe»). Total, que él se encarga de todo (guión, dibujo, coloritos) que es un curro pero que suele tener la contraprestación de permitir al creador hacer algo personal, íntimo y con libertad. Muchos, al leer esa descripción, sé que pensáis: “coñazo”, y que evocáis conceptos como cine experimental congoleño, plano fijo en blanco y negro, microficciones de tres segundos que se comprenden al ser visionadas bajo el influjo del espíritu de Kafka. Pues esto de Rubín no tiene esa pinta, no. Va de un nene que debe salvar la tierra de un meteorito pero que decide que él se va a su casa con su familia y que pasa de todo. Y el meteorito no se va a parar, y la extinción está cantada, y se va armar un buen pitote. Si a esta interesante premisa se le une la espectacularidad gráfica, de la que suele hacer gala Rubín, podemos estar ante una lectura muy maja y ante uno de esos títulos que suenan a premio. Lo sé yo, lo sabe mucha gente y lo sabe Rubín, que en vez de trabajar para USA y hacer dinero (como Antonio Banderas) se lía con esto en la amarga España (otra vez como Banderas) y promete una gira de firmas y encuentros que, joder, va a hacer más kilómetros que un comercial de ordeñadoras industriales. Edita Astiberri, así que lo harán bien y bonito, y piden por el tomo treinta y cinco euros que, si os gusta lo que hace este nene, están bien pagados por un must cómicquero de este año (y me da a mí que de algún otro. Ahí, sin meter presión). A la venta el 1 de diciembre.

¿Qué piensan los hombres?, de Tery Logan Con esto de Tery Logan (o de Beatriz Tante, no os creáis que me queda claro cuál es el seudónimo) me pilla el toro porque la nueva edición se puso a la venta esta misma semana. Cambio de portada y revisión de una novela de humor que data del 2017, es autoeditada y la tenéis en formatos digital y físico en Amazon. Son trescientas cuarenta páginas por doce uros. Aunque se cataloga como comedia romántica, lo cierto es que se sale bastante de lo que suele haber en este apartado. No es tanto por la temática sino por el tono, tiene ese humor ácido que a mí me gusta y cierta desvergüenza que la aleja de cursilerías y de la semántica de lo que yo llamo “autoras limpitas”. Además, sin pretenciosidad, se mete en sociología y explica muy bien diversos conceptos afectivos sociales que son reales, no tan accesibles como pudieran parecer, y que nos condicionan mucho. Hay bastante aquí sobre las relaciones líquidas, la necesidad de apegos seguros o la imposición de ciertos roles y metas. Veo en esta comedia los basamentos de las teorías de Maslow, Bauman e incluso Puig. Eh, que nadie se asuste, que es una lectura asequible y divertida centrada en las aventuras de Guada, que tiene ventidemasiados, está divorciada y en busca de pareja. Así que ya os podréis imaginar que va a tener multitud de citas, diversas desilusiones, docenas de clichés rotos y que va a catar todas las pollas que no había catado antes. Esto es más mío que de Logan, pero es que muchas (y supongo que muchos) vamos a empatizar con la protagonista y nos vamos a ver retratados y representados en las situaciones que aquí se describen. ¿A quién no le han entrado con el cuento de la pena para follar?, ¿quién no se ha encontrado con que la foto de perfil de Tinder era sólo una “sugerencia de presentación”?, ¿Quién es capaz de marcar la línea entre sexo, amistad, amor o pura hambre en el escenario del disco pub “Labios” a las tres de la mañana y con cinco roncolas en danza? Pues todo eso, y ya os digo que un poquito más, en esta novela.

Averno, de Sarah con Hache Si le dais al link que cierran estas líneas, seréis redirigidos a la página de la plataforma Verkami y allí comprobaréis dos cosas. La primera que pone que el proyecto está fundado desde Sevilla, y que se incida en ello me hace mucha gracia porque lo leo en mi cabeza con la voz del recientemente fallecido maestro Quintero y añado coletillas como “a la sombra albarrana de la Torre del Oro”, “desde esta cueva de sonidos y silencios” (perdonad, de verdad, es la medicación). Segunda: Que la campaña de recaudación, precompra y mecenazgo aún no ha comenzado. Lo hará el próximo 15 de noviembre. ¿Qué es «Averno»? Un cómic publicado originalmente por entregas desde el 2017 en el Patreon de con Hache, disponible en digital sólo para suscriptores. En cincuenta páginas se nos presenta y desarrolla la historia de Satanna quien acaba de heredar el mando del Infierno porque su padre, el Diablo, se jubila. Satanna emprende con ilusión su labor de hacer el Mal, pero un demonejo acude a avisarla de que ha encontrado en el Averno algo extraño que da mucho miedo y que resulta ser un pajarillo. Con este arranque ya os podéis imaginar que se trata de una comedia, y es divertida, gamberra y muy sexy. El término sexy como concepto definitorio de un obra puede que os sorprenda, pero es que el dibujo de con Hache cuadra a la perfección con ese adjetivo. Dueña de un estilo cartoon, deudor de la animación (y en cierta forma de la escuela Bruguera por su expresividad) y maestra del color más puntero, el arte de esta nena es simplemente precioso, tanto que, a veces, su dibujo distrae de la lectura. Edición en tapa dura y formato A4, con versiones en castellano, inglés y francés, y ojo a las posibles recompensas y packs, que Sarah va muy loca por la vida y puede sorprender (lleva el pelo azul, con eso ya...). Creo que con impresiones dedicadas de fragmentos de otro de sus trabajos «My porn, my rules», ya agotaría la tirada inicial. Yo que vosotros iría reservando vuestro ejemplar aquí https://www.verkami.com/projects/34333-averno?fbclid=IwAR0bnrOPRu1Oz46y9ZsUdbsA_Kn6s0D_JDDZdKhMSt2xbpc3xpApPonYtC4

Cenital, de Emilio Bueso La primera edición de esta novela es del... ¿2012? y salió en el catálogo de Salto de Página. Ahora la reedita Valdemar, con la elegancia y nivel que se les presupone. Nueva portada, tapa dura, apuesto que revisión y corrección al uso, ampliación, más de trescientas páginas y todo por catorce euros. Juju, se repite la jugada de marketing de «Ahora intenta dormir de nuevo» y un título de Bueso va a volver a ser uno de los regalos de estas navidades, en la librería Gigamesh por descontado, pero también en muchos otros lugares. Y no vais a quedar mal si decidís regalarla, en absoluto. Como os he dicho salió en 2012, y hay mucha reseña ya por ahí. Hay opiniones que resaltan su originalidad; otras que abordan el texto desde un punto de vista académico vinculado a factores más económicos e industriales que literarios; mucho exaltado que lo mismo le da esto que una novela de zombies; demasiado ecomilitante que ha creído encontrar su Biblia; bastante gafapasta que no ha entendido nada pero al que le mola cómo suena “cenital”. Yo podría aportar algo en plan de que es una de las novelas mejor estructuradas del escritor; que es un momento de transición en el encuentro de la voz propia que conseguirá dominar en «Los ojos bizcos del Sol»; que es uno de los trabajos en los que más tenía que decir el autor y que al final se topó con unos personajes que le quitaron el foco. Podría decir que Bueso no escribe, que Bueso tira pa´lante porque no sabe (ni quiere saber y tampoco necesita) qué hostias es una escaleta (y de esto se da cuenta un estudiante de filología de segundo); y podría afirmar y afirmo que nada de esto importa, porque el cacharro funciona muy bien y, como todo lo de este nene (y me lo he leído hasta los posos), no te deja indiferente y te mete unas cuantas hostias no exentas de belleza. ¿De qué va? De que ahora, en diez minutos, nuestra civilización se acaba, sin un boom, ni un crack, se muere de lo que va a morir de verdad: de sed, codicia, gilipollez y pena. En lo que queda, Destral organiza a los supervivientes. Muy buena, intensita como todo lo de Buesete, y aterradora si la compaginas con la lectura de cualquier periódico actual. Disponible el 30 de noviembre.