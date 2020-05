«El año de la ballena» de José A. Cano. Tapa blanda, cosido, con solapas. Páginas:135. Editorial Base. P.V.P:14,00 €

Volumen que se conforma por diez composiciones de extensión variable. Podrían ser relatos de no carecer de la estructura interna propia de este género, yo las definiría casi como paisajes literarios, bodegones de determinados sentimientos o emociones que se intentan trasmitir al lector. Reflexiones de ficción contadas a modo de anécdota cercana, muy bien escritas y que en la mayoría de las veces dejan con ganas de saber cómo prosigue la historia. Esto es bueno, también la forma, muy correcta, con un ritmo propio que recuerda a los sueltos de prensa y, que para mi gusto, adolece de un lenguaje demasiado cuidado y destinado a contentar a regidores de redacción y a un público no acostumbrado a leer exabruptos en negro sobre blanco. El caso es que enganchan. El soliloquio telefónico de «Disturbio» es para enmarcarlo y los múltiples ángulos narrativos de «Uno a Cero» han logrado que me lea un relato sobre algo que me gusta muy poco, y de lo que entiendo menos, como es el fútbol.

Cano consigue llevar al lector de visita a lugares no demasiado lejanos, pero sí poco accesibles, como la base militar de «Los Tres apellidos de la sargento Donalía», al tiempo que hace interesantes escenarios muy habituales como una tienda multiprecio de chinos en «F5 Phantom».

«Borduria» es una curiosa historia de amor platónico a través del tiempo y la documentación cinéfila que quiero destacar.