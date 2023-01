Las fiestas me ha roto mucho la agenda y el calendario, pero me debo a mis lectores (vosotros, sosos) y no podía dejar de traeros mis referencias de rigor.

Literfan

No recuerdo si os he hablado antes de esto. Si se me ha olvidado, no tengo perdón ninguno. Y si ya lo he hecho, no importa. Porque Literatura Fantástica cumple 19 años en activo, que es ya un logro, y porque además estaban anunciando su suscripción gratuita por boletín informativo.

Desde el enlace http://literfan.cyberdark.net/Boletin.htm podéis dar vuestros datos para que os manden todas las novedades relacionadas con literatura de fantasía, terror y SCIFI. Una vez al mes os enviarán un correillo con esa info, además de contenido interesante. Como por ejemplo si Abercrombie viene a España a comer chopitos o si Carlos Sisí se pasa por Madrid a algún sarao.

La web transciende la revista y, gracias a su histórico, se transforma en un portal de consulta. En ella podréis encontrar noticias, críticas, reseñas, catálogo bibliográfico, novedades en castellano, novedades de autor extranjero, revistas, próximos lanzamientos editoriales, boletín de novedades, índice de premios y editoriales, así como distintos artículos.

También publica una lista anual de títulos destacados en la que hace mucha ilusión aparecer y cosas más a nivel profesional y de la industria con porcentajes y gráficos.

Es sosísima a nivel visual (excepto las portadas pertinentes es todo texto plano) y por eso, y como la lleva Mariano Villarreal en un curro y dedicación ingente, he decidido poner una foto de Villareal para ilustrar.

Mariano es muy majo, ha sido antólogo en distintos volúmenes y además también escribe. Creo que su último libro era una biografía de Domingo Santos con la editorial El Transbordador.

