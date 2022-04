La Cara Oculta - Webs (III)

No os creáis que el contenido de la presente entrega no está estudiado. Es que en el fin de semana que todas las redes y la prensa se llenan de anuncios de presentaciones, firmas, charlas y actividades derivadas, en mayor o menor medida, de las ferias del libro y el día del mismo, yo he querido ir a un poco a contracorriente.

Así que os traigo cosas para leer desde casa si es que gustáis, o en el parque, o dónde os salga de la honra, pero en digital. Mientras todo el mundo está comprando en papel; que las ferias son un agobio, en las que lo mismo te encuentras a Lorenzo Silva que a Paz Padilla, ahí con un ansia loca de firmar, vosotros tranquilitos, a vuestro ritmo .

Me he enfocado además en webs sencillitas, en blog en realidad, si es que el término “blog” sigue vivo y no se ha diluido en algún otro neologismo de préstamos anglo. He querido traeros esa forma de literatura en bruto, casi primaría, que es un texto que brota del autor y se publica sin filtro, ni edición y, en ocasiones, sin más objetivo que la necesidad de compartir un sentimiento con los lectores.

Todo muy minimalista en diseño, sin animaciones ni slider, sólo texto y alguna foto para aliviar la parte estética o remarcar un mensaje.

Al igual que los productos de Dulcesol, que van directamente de la boca a las cartucheras, estas direcciones webs os ofrecen escritos que pasan sin intermediarios de sus creadores a vosotros.