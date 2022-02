«La confusión del unicornio»: Querer contar haciendo regates

«La confusión del unicornio» trata de ser un relato salpicado con ingredientes que nunca fallan, que divierten al lector, que convierten la trama en un valor seguro. Pero el resultado es un texto en el que todo se derrumba demasiado pronto porque las páginas se llenan de giros argumentales inverosímiles; el narrador está mal elegido y, sobre todo mal diseñado; los personajes se quedan dibujados con trazo demasiado tosco, los diálogos no hacen avanzar la acción y todo se concentra en una trama que no funciona porque el autor se atropella queriendo contar demasiadas cosas, hay que insistir, inverosímiles.

Es necesario recordar que no es lo mismo que un relato sea increíble o que sea inverosímil. Podemos leer una novela de ciencia ficción y asimilar lo que nos cuentan sin problemas y, también, leer una realista y no creernos ni una palabra. Es el gran problema.

El ritmo narrativo no tiene que ver con que sucedan muchas cosas y muy rápido. En «La confusión del unicornio» ocurren muchas cosas inexplicables, sin justificar, porque al autor le va bien para contar asuntos que solo le interesan a él y que aportan poco o nada a los personajes. La construcción de esos personajes no puede depender de lo que pueden llegar a hacer en condiciones extremas y eso, exactamente eso, es lo que nos encontramos en el texto de Muñoz Botas. En literatura, una situación extrema suele dejar vacío al personaje para tomar protagonismo la propia acción y eso, si no está controlado, te puede reducir el texto a una amalgama de material narrativo que no dice nada. No puede ser que el personaje diga una cosa y que la acción no refleje lo que se ha dibujado anteriormente. Un personaje puede decir que le gusta mucho matar, pero si no le gusta... (el lector lo termina percibiendo y todo comienza a dejar de funcionar; y no se puede pensar que el lector se va a tragar cualquier cosa a cambio de mucha acción, una pizca de sexo y un amor oculto que se ve venir desde el principio y que no genera ninguna emoción).

Paco Muñoz Botas ha querido contar una historieta y es, exactamente, lo que ha hecho. Seguramente, en algún momento pensó en escribir una novela aunque eso son palabras mayores y se necesita algo esencial: crear un punto de vista original, único e imprescindible. Dicho de otra forma, el narrador que elige el autor podría ser otro cualquiera y no hubiera pasado nada; el narrador esta al servicio de la acción y se arrastra sin sumar nada al conjunto. Y sin narrador no hay nada que hacer.

El arranque de la novela, todo hay que decirlo, tiene fuerza y resulta prometedor. Pero es un espejismo que se diluye un puñado de páginas más allá de la primera. Una pena tener tanta prisa por publicar (esa es la sensación que queda al terminar).

Por cierto, éride ediciones debería tomarse un poco más en serio la edición. La novela de Muñoz Botas está plagado de erratas y de errores inexcusables.

Calificación: Prescindible.

Tipo de lectura: Rápida e irrelevante.

Tipo de lector: Aquel que busque en la lectura poco o nada de profundidad.

¿Dónde puede leerse?: En un bar de ambiente.