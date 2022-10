La literatura como compañía

Actualizado: 07 oct 2022 / 13:18 h.

De vuelta a la actualidad por su controvertida relación con la actriz Marilyn Monroe —estos días, al calor del estreno de la película Blonde hemos visto surgir infinidad de títulos sobre la malograda artista californiana— John Fitzgerald Kennedy dejó para la posteridad una frase que hoy conviene recordar: «Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía». Y qué duda cabe que leer es precisamente eso, acompañarse de personajes inolvidables como el capitán Nemo, el detective Sherlock Holmes o el aventurero Tom Sawyer mientras recorremos una y otra vez el mundo —a veces imaginario, a veces tangible—. Por eso, recomendar libros es como asesorar en materia de viajes, algo tan gratificante como complejo, dadas las ilusiones que uno deposita en cada periplo que emprende. Vayan aquí media docena de consejos destinados a niños, jóvenes y adultos, con el deseo de que les permitan abandonar este mundanal ruido siquiera por unas horas. ¿Leemos?

Néctar y Ambrosía Que la mitología es una fuente inagotable de recursos lo saben hasta los marcianos. No en vano, se cuentan por decenas los libros, películas, espectáculos teatrales, composiciones musicales, etc. que salen a la luz cada año partiendo de su rica base. En el apartado infantil, el asunto va incluso más allá, pues es tal la fascinación que nuestros pequeños sienten por personajes como Hércules o Afrodita, que raro es el niño que no ha visto algún video en YouTube o algún episodio de su serie favorita que no recurra al Olimpo para alimentar sus personajes o tramas. Lo último que nos llega es la saga Néctar y Ambrosía, una interesante propuesta de la editorial SM destinada a escolares, que cautiva ya desde su ilustración de portada. El primer volumen se titula ‘El inframundo’, y como es de esperar, invita a los lectores a viajar hasta el más allá para conocer a Hades, implicarse en el rescate de Perséfone y restituir el orden. Escrito con buen criterio por la milanesa Sabina Colloredo —una de las voces más acreditadas de la literatura juvenil contemporánea en Italia—, la traducción española corre a cargo de Vanessa García Gutiérrez y las ilustraciones son de Omar Penagos.

El corazón de los ahogados Que la protagonista de El corazón de los ahogados (Espasa) se apellide Cervantes no es ni mucho menos casualidad. Infante de marina y escritor, como el autor del Quijote, el gaditano Daniel Fopiani es una rara avis dentro del panorama literario internacional, de ahí que sus libros sean difíciles de clasificar y al mismo tiempo muy atractivos. Tras sorprender a crítica y público con La melodía de la oscuridad, ahora regresa a las librerías con una novela ambientada en la isla de Alborán, un lugar prácticamente desconocido para la sociedad civil que tuvo ocasión de visitar en sus inicios como militar. La trama, basada en la archiconocida Diez negritos de Agatha Christie, no es más que una excusa para retratar la realidad de la inmigración ilegal —un asunto que Fopiani conoce de cerca—, amén de una excelente estampa del día a día de nuestra armada. Gracias a su dominio del ritmo y el suspense, el lector acompañará a la protagonista a su particular descenso a los infiernos —en este caso en pleno Mediterráneo—, donde el objetivo número uno, más allá del cumplimiento de su deber, será sobrevivir. Una misión nada sencilla que nos permitirá reflexionar mientras evocamos a la sempiterna dama del misterio.

Poesía (1984-2020) Martín Isidro Vázquez León (Sevilla, 1966) comenzó a escribir a los diecisiete años, y desde entonces ha cultivado todos los géneros literarios, colaborado en numerosas revistas y publicado infinidad de artículos en la prensa local y nacional. Autor de obras como La tertulia, El sabor agridulce de la vida o Y la historia del deporte se escribió en Sevilla, desde 2015 cuenta con un canal de YouTube y con un blog que ha recibido miles de visitas. En esta ocasión, el autor reúne toda su producción lírica en Poesía (1984-2020), un estimable volumen de 790 páginas donde es posible comprobar su enorme capacidad creativa y su decidida apuesta por el género. No en vano, Vázquez León, gran conocedor de los diversos tipos de estrofas, desliza temas como el amor, la nostalgia o la muerte junto a episodios de la vida cotidiana de su ciudad o el resto del mundo, siempre con una mirada aguda a la par que sensible. Publicada por la editorial Punto Rojo Libros, la obra consta de veinte partes, donde podemos hallar poemas dedicados a la adolescencia, la belleza o la alegría, pero también a aspectos más complejos como el platonismo o lo onírico, no faltando una loable aportación al flamenco.

Historia desconocida del Nuevo Testamento ¿Podemos saber la fecha exacta del nacimiento y la muerte de Jesús de Nazaret? ¿Qué aportan los escritos de Qumrán al Nuevo Testamento? ¿Es Jesús de Nazaret un mito o un personaje histórico? ¿Cómo se puede valorar la literatura apócrifa, por ejemplo, el evangelio de María o de Judas? ¿Hay alguna relación entre el Apocalipsis y las apariciones de Fátima? A todas estas preguntas, y otras muchas, trata de dar respuesta Historia desconocida del Nuevo Testamento, el nuevo trabajo del profesor de Derecho Romano José María Ribas Alba, cuyo Proceso a Jesús fue un soplo de aire fresco en la extensa bibliografía sobre el tema. En esta ocasión, el docente e investigador va mucho más allá de los aspectos legales que rodearon el juicio de Jesús de Nazaret, permitiendo adentrarnos en terrenos menos conocidos, como el gnosticismo, la doctrina del Logos y su relación con San Juan, o la posible relación epistolar entre Pablo de Tarso y Séneca el Filósofo. La obra, publicada de manera elegante por la editorial Almuzara, cuenta con 448 páginas y está integrada por veintiocho capítulos dotados de un amplio aparato crítico donde el autor demuestra ser un gran experto neotestamentario.

La maniobra de la tortuga Nacido en Cádiz en 1980, y con una trayectoria impecable, Benito Olmo es una de las voces más respetadas en el difícil terreno de la novela negra. Tanto que a sus premios y reconocimientos hemos de sumar la buena opinión que, sobre él, tienen sus compañeros de profesión (desde Juan Gómez-Jurado a César Pérez Gellida). Fiel lector de noir y gran observador de la realidad, su gran virtud es presentar de manera sencilla temas sumamente complejos de nuestra sociedad utilizando herramientas clásicas del género. Algo en lo que coincide con escritores como Lorenzo Silva o Dolores Redondo, a los que admira y recomienda. Con La maniobra de la tortuga, publicada originalmente en 2016 y reeditada este mismo año por Alianza de Novelas (ADN), dejó muestras de su gran talento, especialmente en la construcción del personaje de Manuel Bianquetti, un policía poco convencional que cuenta con muchos ingredientes para enganchar al lector. Este deberá arrojar luz sobre un caso de asesinato en Cádiz, principal escenario del rodaje de su adaptación cinematográfica, con Fred Tatien y Natalia de Molina encabezando el reparto, y dirección de Juan Miguel del Castillo.