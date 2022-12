«La Plaza Nueva es el corazón de Sevilla»

Vivimos en la sociedad de la prisa y el estrés. En nuestro día a día, queremos hacer mil cosas, y en la mayoría de las ocasiones no nos fijamos ni en quién tenemos al lado. También nos pasa con nuestras ciudades, las amamos, nos sentimos muy orgullosos de ellas, pero debido al estilo de vida que tenemos, no nos paramos a disfrutar de su entorno, de su historia (que también es la nuestra), de su arte...Estoy segura de que pasamos cientos de veces por lugares de los cuales nunca nadie nos ha explicado su historia, ni hemos tenido tiempo de documentarnos. Es cierto que la tendencia está cambiando y cada vez hay más sevillanos que dedican su tiempo de ocio a conocer a su amada Sevilla, ¡y lo disfrutan enormemente!

¿Qué crees que le falta a la Plaza Nueva para destacar más en los itinerarios culturales y turísticos de la ciudad?

Pues, si te soy sincera, no creo que le falte nada. Yo la considero el corazón de Sevilla. Tiene historia, belleza, acoge a sus sevillanos y a los visitantes, tiene arte y arquitectura singular. ¿Qué más se le puede pedir?

Además del entorno del Ayuntamiento, eres guía en otros espacios patrimoniales como el Alcázar. ¿Qué es lo que más les gusta a los turistas de este lugar?

El Alcázar los deja sin palabras. A los turistas y también a los sevillanos. Es un edificio majestuoso, sus paredes rezuman Historia e historias. Me gusta explicarles el paso de los años, cómo cada gobernante puso su granito de arena en el resultado maravilloso que tenemos hoy; pero es cierto que el edificio, muchas veces, habla y nos hace alucinar por sí solo.

¿Y de la Catedral?

Pues otra maravilla. Contamos con la tercera catedral más grande del mundo, la primera en estilo gótico, «¡ahí es ná!». Es sobrecogedora, sin hablar de las obras de arte que alberga, y los montones de anécdotas que la componen. La subida a la Giralda y las vistas de la ciudad les suele gustar muchísimo, aunque lo cierto es que lo que más suele impresionar es su majestuoso Retablo Mayor, el más grande de la Cristiandad. Te sientes pequeñito a sus pies.

¿Qué rincón no mencionado en las guías turísticas recomendarías a un visitante que desea conocer Sevilla?

Ya es difícil que un rincón de Sevilla no esté mencionado en una guía turística, pero me gusta mucho recomendar el CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que, aunque nombrado, quizás no lo esté tanto como otros edificios singulares de la ciudad. Ocupa el antiguo Monasterio de Santa María de las Cuevas, lugar donde en 1248 se encuentra a la Virgen del mismo nombre junto a unos hornos almohades de época anterior. Se decide construir una ermita y luego un monasterio para venerar la imagen. En sus seis años de existencia (es vandalizado por los franceses durante la invasión napoleónica y finalmente abandonado con la desamortización de Mendizábal), ha tenido momentos de esplendor y de crisis. Ya en el siglo XIX es el comerciante Pickman quien lo adquiere para poner en marcha su fábrica de loza, incorporando las chimeneas. Gracias a la Expo 92, se le dota de salas expositivas, y hoy en día a mí me parece un lugar ideal para desconectar de nuestra Sevilla bulliciosa y conectar con un enclave sin igual.

¿Cuál es tu opinión respecto al incremento de alojamientos turísticos en el casco histórico?

Siempre y cuando se respete a los vecinos, no considero nada mal que haya alojamientos turísticos en el casco histórico. Es normal que el visitante quiera hospedarse en el centro para conocer la ciudad, y no hay que perder de vista que este tipo de alojamientos dan trabajo a multitud de personas de varios sectores.

Como profesional y sevillana, ¿qué mejorarías en materia turística en los próximos años?

Creo que Sevilla y su Ayuntamiento se esfuerzan mucho en agradar y acoger a los turistas que nos visitan. Hay buena oferta, tanto hotelera como hostelera y cultural, pero nunca hay que decaer; es muy importante seguir innovando y acercando Sevilla al resto del mundo.