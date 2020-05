«La voz dormida»: Ese oscuro recuerdo

«La voz dormida» es una excelente película basada en la novela homónima de Dulce Chacón (de ese texto no puedo decir lo mismo puesto que es mucho más flojo de lo que se ha dicho). El mensaje queda claro desde el principio: lo que produce dolor y está causado por el ser humano no debería suceder jamás . El tema que se quiere tratar es el recuerdo, cómo determina el presente y el futuro. Para lanzar la idea, Benito Zambrano, maneja dos formidables historias de amor rodeadas del estado de maldad y venganza que se instaló en España tras la guerra civil. Lógicamente, esto lo comparte con la novelista. Pero, además, Zambrano suma elementos propios del cine que hacen de la historia algo mucho más grande.

La luz, el maquillaje, el vestuario, la puesta en escena y el sonido acompañan más que bien lo que nos cuentan y hacen posible que la recepción de la historia se produzca sin atropellos, con suavidad. El montaje hace que la tensión narrativa no disminuya un solo instante; permite al espectador que entienda exactamente lo que sucede a pesar de las numerosas elipsis. Aunque es el guión, siempre lo es en cine, la zona que pesa más y mejor, lo que hace de una película una cosa grande o desastrosa. Es contundente, escapa de las frases que adornan y se queda con lo esencial, con lo que nos lleva hasta el lugar que nos tienen preparado para que pensemos sobre lo que nos dicen. Alguien podría acusar a Benito Zambrano de ser tendencioso en el planteamiento. La película se centra en la maldad de los vencedores casi en exclusiva, en la venganza. Con cierta habilidad salpica la película de personajes que perfilan esa España vencedora llena de víctimas de la misma guerra. Viudas; hombres que tuvieron que renunciar a sí mismos, a todo. Pero, ideológicamente, el trabajo es lo que es. No debería molestar a nadie con un mínimo de criterio, pero el peligro de una crítica política y facilona está presente. Creo que Zambrano lo sabía e intentó aliviar la cosa; algo que el que escribe mira con la ceja levantada y no se explica muy bien puesto que no hay que buscar hueco a todo el mundo. Sencillamente, unos caben y otros no y hacer concesiones a la galería siempre funciona mal.

«La voz dormida» es un homenaje a las mujeres que vivieron la guerra y la postguerra española. Como siempre en desigualdad con los hombres. Pero, sobre todo, es un homenaje a un país que se tuvo que enfrentar a un verdadero infierno para ser lo que es hoy en día. La voz en off final así lo deja entrever (por cierto, este es uno de los errores de la película porque desmonta todo un punto de vista trabajado durante muchos minutos).