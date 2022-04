«Las bodas de Fígaro»: Del derecho y del revés

La Orquesta Titular del Teatro Real suena bien, suena a Mozart. El maestro Ivor Bolton maneja la batuta con precisión salvo en algunos momentos iniciales que parecen algo atropellados. El coro está correcto. Y entre las voces solistas encontramos de todo.

Elena Sancho Pereg (Susanna) canta con un timbre muy bonito y llena el escenario al desplegar un arco dramático solvente. Es una mujer con mucha gracia al moverse y resuelve la papeleta sin problemas. Pero su voz necesita consolidarse, ganar potencia para no quedar oculta entre las de sus compañeros. Sea como sea, es muy agradable escuchar cantar a esta mujer. Miren Urbieta-Vega (Condesa de Almaviva) está muy bien controlando los tránsitos y mostrando una técnica vocal más que desarrollada. Algo más sosa en la interpretación de su papel. Joan Martín-Royo (Conde de Almaviva) correcto en todos los aspectos. El Fígaro de Thomas Oliemans se quiebra por la voz pequeña del cantante. No trasmite los matices del personaje que tan importantes resultan. Maite Beaumont me gustó encarnando a Cherubino porque, sin ser nada del otro mundo, no comete errores y convierte lo que hace en algo atractivo y divertido. El resto del reparto correcto.