Lectura para lo que queda de verano

I.S.S. SNIPERS

Esto tiene un enfoque totalmente distinto sobre una ambientación similar. Se trata de soldados integrados en un ejército imperialista con la ocupación de sofocar rebeliones en distintos planetas. En sus ratos libres se dedican a modificar su cuerpo y reemplazar órganos con elementos tecnológicos (algunos alienígenas) o convertirse en licántropos mediante ingeniería celular o de adeenes o de transgénicos raros.

Vale, así contado suena un poco friki pero... pero nada: sí, es una frikada de tres pares.

Pero está muy bien.

Son ciento treinta y seis páginas que engloban los volúmenes primero y segundo, de la edición original de la francesa Solei,l con dos historias independientes.

Tiene un regustillo general a la hipertrófica criatura de Priestley y Chambers que es el «Warhammer 40K» y por tanto a las publicaciones de Black Library, (creo notar yo a McNeill en sus cosas para la saga «La herejía de Horus» ). Por supuesto también recuerda al «Mutant Chronicles» y no sólo por la ambientación y los diseños, es también por cierto tono adulto conseguido a base violencia cruda y exaltación de lo castrense. Todo esto nos llevaría a pensar en una modernización del «2000AD», pero me da a mí que Jean Luc Istin y Stéphane Louis tienen su propia historia que contar. Esto lo digo porque en estas primeras entregas no sólo logran explicar y asentar el escenario, es que también logran colar una crítica al militarismo, el colonialismo, los regímenes autoritarios, las complicadas relaciones fraternales con génesis de un vínculo irrompible en las vivencias compartidas de la infancia, y también que a los nenes les gustaría tener dos rabos. Todo esto sale, de verdad, el tono sarcástico es mío y lo pongo porque se supone que este «I.S.S. Snipers» también lo tiene, pero no sé si será cosa de la traducción, pero yo no se lo encuentro. A mí estos marines espaciales me parecen muy moderaditos tanto en los diálogos como cuando se ponen en plan narrador. Erwan Seure-Le Bihan se dibuja todo y más, pero a mí me ha gustado más el otro ilustrador participante, Stéphane Crêty, que me recuerda a Texeira con esas musculaturas inventadas, las deformaciones de las anatomías masculinas y las figuras terminadas simplemente con el color al prescindir del trazo.

En lo gráfico es una chulada y lo disfrutareis si os gustan las historias de acción, pero ya os digo que tiene un algo más que espero que se desarrolle a lo largo de la serie. Por otra parte, ambos arcos argumentales quedan bien cerrados y se pueden tomar como lecturas autoconclusivas.

Yermo ediciones pide treinta pavazos por el tomo y, además del contenido, lo justifica con una edición de lujo que dices “Aink, qué bonita”.

Y hasta aquí mi recomendaciones de lecturas de verano de álbumes grandes que sirven como bandeja para dos servicios de mesa.