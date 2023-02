Libros infantiles para combatir el frío

Dice un proverbio árabe que «libros, caminos y días dan al hombre sabiduría», y nosotros estamos de acuerdo. Llegado el mes de febrero, y cuando la primavera parece un tanto lejana por eso de las bajas temperaturas, nada apetece más que refugiarse debajo de una manta, situarse frente al brasero y disfrutar de una buena historia. Qué duda cabe que el mejor modo de iniciar a nuestros niños en la literatura es dándoles ejemplo, por lo que además de sugerirles que lean, es fundamental que nos vean hacerlo a nosotros. Así que, ya sabéis, por fin ha llegado el momento de leer esa novela que nos regalaron en Navidad, aquella que no llegamos a terminar en verano, o esa otra que compramos en la Feria del Libro y a la que aún no le hemos hincado el diente. Mientras lo hacemos, nuestros hijos, sobrinos o nietos pueden deleitarse con algunas de las novedades que os proponemos. Las hay para todos los gustos. ¿Leemos?

¿Quién dijo que las verduras no son divertidas y que la vida en el supermercado es aburrida? Si quieres descubrir todo lo que sucede allí por las noches y conocer a la patata más valiente, que siempre acude al rescate de las verduras en apuros, este es tu libro. Publicado por la editorial SM, y precedido de un enorme éxito en Reino Unido —donde incluso cuenta con una serie de animación en la BBC—, llega a España ‘Supertata’, una colección con la que los niños a partir de 3 años llegarán a amar las verduras. Sus autores son Sue Hendra y Paul Linnet, ambos escritores e ilustradores británicos con una larga trayectoria, estando la obra impresa en un formato de gran tamaño, con páginas a todo color encuadernadas en tapa dura. En esta primera aventura —hasta el momento pueden adquirirse cuatro volúmenes en nuestro país—, un guisante muy malvado anda suelto sembrando el caos en el supermercado. ¿Podrá Supertata enfrentarse a él y vencerlo?

Copérnico. Una revolución en el cosmos

Este 2023 se conmemora el 550 aniversario de Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco-prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Por este motivo, la editorial Vegueta acaba de lanzar ‘Copérnico. Una revolución en el cosmos’, una preciosa obra ilustrada con la que los niños podrán conocer al genio del Renacimiento, al tiempo que obtienen respuestas para las siguientes preguntas: ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué se suceden los días y las noches? Si las estrellas no se mueven, ¿es que el Sol no es una estrella? Y es que en el siglo XV, la humanidad llevaba dos mil años pensando que la Tierra era el centro del Universo, por lo que la curiosidad del joven Copérnico sirvió para demostrar que nuestro planeta, la Tierra, no para de moverse. Escrito por el ingeniero y youtuber madrileño David Calle e ilustrado por la artista barcelonesa María Padilla, sus 40 páginas, repletas de curiosidades, confirman el dicho de «lo bueno, si breve, dos veces bueno».