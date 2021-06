«Los superpreguntones en los Juegos Olímpicos»: Las olimpiadas por dentro

Larousse Editorial acierta de pleno con la publicación de «Los superpreguntones en los Juegos Olímpicos», un libro que indaga en lo que es una olimpiada y en qué consisten los juegos olímpicos. Ahora que se acerca el inicio de los juegos de Tokio conviene echar un vistazo a este libro para saber algo más de un evento fascinante que viene de lejos.

En el libro podemos encontrar anécdotas de todo tipo, datos curiosos, dibujos muy divertidos que ayudan al entendimiento de los lectores más pequeños y textos fáciles de entender aunque respetuosos con la inteligencia de los niños (para que un niño entienda las cosas no hay que escribir como si esos lectores no fueran capaces de asimilar la información o con palabras propias del parvulario).

El libro está muy actualizado y habla de los Juegos Olímpicos de Tokio. El lector sabrá si la tecnología punta estará presente en la competición o si el sushi formará parte del menú de los deportistas. Pero, también, podrá saber si las medallas de oro son de oro o de un metal que lo imita; si se practicaban deportes durante la edad media; o en qué consiste el espíritu olímpico.

El libro está editado con mimo y el resultado final es estupendo. El volumen es de gran formato y precioso.

La lectura para un niño o una niña no puede convertirse en un lastre y conviene tener a mano libros como este que entretienen y relajan a partes iguales. Hay momentos para pensar y momentos para evadirse y pasarlo bien. Con «Los superpreguntones en los Juegos Olímpicos» la diversión está asegurada.

No puedo ocultar que he disfrutado mucho aprendiendo cosas que no podía imaginar. Como todos los adultos, al abrir un libro para jovencitos sé que puedo encontrar cosas interesantes y eso no es malo. Por tanto, ¡a leer con los peques!