Más sobre el mundo judío

Recientemente la editorial Capitán Swing ha publicado dos libros relacionados con el mundo judío. En «Los que se ven no regresan» se narra la experiencia de Shulem Been, autor de la biografía, perteneciente a una comunidad jasídica, una de las sectas más aislada de Estados Unidos. La narración te atrapa desde el primer momento. Sorprende la ingenuidad del protagonista en su época de aprendizaje, así como la ignorancia acerca del sexo con las mujeres, el aislamiento a que es sometido y sus dudas existenciales, lo interesante es el descubrimiento que nos ofrece a los lectores de esas dudas, de ese tambaleo: «Durante el proceso de escritura de este libro, estos pensamiento planeaban por mi mente como nubes grises al acecho, recordándome que mi verdad no era la única verdad». Dicha crisis le cuesta la separación de su esposa y de sus hijos después de 15 años de matrimonio así como la expulsión de la comunidad. No se admite ni un ápice de duda en dichas comunidades y lo que hace el autor es adentrarnos a una existencia abriendo las puertas de sus secretos y ritos. Yo lo he leído con interés de investigadora, no solo lectora.