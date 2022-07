«Nabucco» en el Teatro Real: ¡Viva Verdi! ¡Viva la ópera!

El calor en Madrid ya es asfixiante. El sol que se esconde deja esa luz tan propia de la capital que alarga las sombras con gracia, como queriendo dibujar en las baldosas de cemento del suelo un collage imposible. Llegamos al teatro Real con tiempo suficiente para disfrutar de un ambiente exquisito. Mucha gente conocida, un runrún característico que resuena las tardes que algo va a suceder y que, por una causa u otra, dará que hablar en el futuro. Y eso tan importante, ocurrió al acabar el tercer acto de la ópera de Verdi «Nabucco», al interpretarse el que fue símbolo del Risorgimento italiano, ‘Va, pensiero’, un coro en fa sostenido que es famosísimo y de una belleza aplastante. El público pidió un bis al coro titular del teatro Real y, tras cinco minutos de aplausos, el director musical, Nicola Luisotti, ordenó volver al principio para repetir. Nunca antes, tras la reinauguración del Teatro Real, se había producido algo así y me temo que ha pasado porque el público se dejó llevar por la fuerza de la belleza o por lo que representa ese coro o por cualquier otra razón que no alcanzo a comprender, porque el coro titular del Teatro Real, Coro Intermezzo, ha tenido momentos durante las últimas temporadas de mayor brillantez en todos los sentidos. Si hay un valor seguro sobre el escenario del Teatro Real ese es el coro y eso es producto del trabajo de su director y de los cantantes. Ha sido formidable durante mucho tiempo. Sea como sea, el que escribe celebra este bis como premio a un trabajo de años. En este «Nabucco», el coro cantó todo bien y dio forma al personaje en el que se convierte ese coro en la ópera de Verdi y por eso me sumo a lo que alguien gritó desde la platea antes de comenzar el bis: ´Gracias Verdi, gracias al coro del Real’.