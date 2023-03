Paseos por Córdoba

Actualizado: 05 mar 2023 / 17:10 h.

Me gusta el barroquismo que encuentro en el interior de las iglesias de Córdoba. He pasado muchas veces por la puerta de la de San Hipólito, situada en pleno centro. La puerta siempre estaba cerrada, no así los bares que inundan con sus mesas la plaza de San Ignacio de Loyola. Un día laborable tuve la fortuna de pasar a la hora de misa, once de la mañana, y la encontré abierta. Entré y vi pocas personas. Sonaba por los altavoces una música muy agradable. Atravesé el templo por el pasillo central mientras miraba las imágenes de la Virgen del Pilar, la del Cristo clavado en la cruz, otro Cristo aureolado con expresión seria y señalando con el dedo de la mano derecha hacia adelante. La nave con crucero está reformada, lucía impoluta, la cabecera gótica también estaba muy limpia. Tras el altar no hay retablo sino unos ventanales góticos que se cubren con cristaleras contemporáneas que representan a diversos santos jesuitas. Los sepulcros de Fernando IV y Alfonso XI. Sobre el arco de su sepulcro había una inscripción donde ponía que Alfonso XI ganó a los moros la ciudad de Algeciras.

La verticalidad de sus sombras hace juego con la altura del templo. Estaba allí como podría estar en Quito, México o Nápoles. Los templos católicos son un espacio creado de tal manera que estés donde estés al entrar en ellos sientes algo familiar. Me entretuve mirando el exceso de esculturas y las capillas albergando vírgenes o santos. Me detuve en una porque me llamó la atención su largo nombre: Capilla de la buena muerte Nuestra Señora de los Mártires de Córdoba. Era del año 1950, la virgen estaba vestida con un ampuloso ropaje y el cuello envuelto en un pañuelo, una enorme corona dorada sobre su cabeza que debía se sostenía sin que el rostro de la virgen pareciera afectado por el peso, estaba rodeada de cirios apagados. Tras ella, en el retablo barroco, me fijé en una hornacina que tenía la virgen de los Dolores dentro, acristalada. Era una talla del s. XVIII, la capilla estaba llena de otras esculturas como un Ecce Homo que apenas se veía ocultado por el ropaje de la virgen. Iban entrando más personas para escuchar la misa y vi al párroco situarse ante el altar. Salí con discreción y respeto.