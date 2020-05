Películas para el confinamiento: «2046»

2046 es una habitación de hotel en la que pasaron cosas. En la que siguen pasando. Un periodista intenta regresar a ella escribiendo un relato de ciencia ficción. Y lo intenta de ese modo porque dice que él no volverá por allí, que tendrá que inventar cómo sería esa vuelta. De la 2046 nadie ha regresado nunca. En la 2046 ya no hay secretos. Imagina un tren (el 2046) en el que las mujeres son androides incapaces de amar, programadas para hacer las cosas siempre igual, o programadas para amar a otro o hacer las cosas que uno no puede entender. Mientras, en el mundo real, todo está lleno de secretos, de mujeres que pueden amar (incluso a nuestro periodista), de personas carentes de imaginación. Un mundo decadente en el que el protagonista es su máximo exponente. Él es el que no puede amar, al que le falta la capacidad de fabulación (el relato no es más que una repetición de lo que le pasa maquillada con mujeres biónicas).