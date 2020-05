Luces apagadas, atenuadas. Y la magia llega en forma de emoción. No creo que exista nada más excitante que la sorpresa de un mundo nuevo en el que te integras y del que no puedes escapar jamás.

«Mi semana con Marilyn» es de esas películas que el que escribe no tenía ganas de ver. Un personaje manoseado es una de las cosas que más me repelen. Aunque sea un mito. Pero la magia narrativa de esta película no llega de la zona que ocupan los personajes. Sorprendente que, con nombres famosos de por medio, la tensión llegue desde otro lugar distinto. Este es el gran acierto de la película. Marirlyn está. Sir Laurence Olivier está. Están y se hacen presentes. Pero, sobre todo, encontramos el universo de un narrador extraordinario, Colin Clark. Un narrador que interpreta, más que bien, el joven Eddie Redmayne. Su forma de narrar, tan pegada a ese sueño colectivo que todos quisiéramos alcanzar alguna vez, hace deliciosa la historia. Un sueño que es, ni más ni menos, alcanzar el amor verdadero, poderlo rozar mínimamente. Intentar enfrentar esta película desde la búsqueda del mito es un error. Al fin y al cabo, los mitos lo son porque son inexcrutables y nadie los puede interpretar. Y esto no quiere decir que la interpretación de Michelle Williams sea floja. Al contrario. Está estupenda en su papel. Pero, aunque parezca mentira, la importancia del personaje no llega de esa interpretación sino de la luz que desprende el resto, de la mirada exclusiva de un narrador muy bien dibujado.

Acompaña la trama una banda sonora cuidadosamente elegida. Y el conjunto llega apoyado en una fotografía delicada y muy trabajada. La actriz principal queda retratada de forma que tendrá pocas oportunidades de verse así en el futuro. Vestuario, maquillaje y peluquería, excelentes.