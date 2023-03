Poetas en Luque

Luque está situado en la comarca de la Subbética cordobesa . Nos encaminamos desde Córdoba con el auto del escritor lucense José Antonio Fernández, coordinador del Primer Encuentro de Poetas que se celebraba en Luque. Durante el trayecto, cuando nos acercamos a un pueblo llamado Santa Cruz, me dice que por allí tenía la finca el torero Manolete. Se iba a casar en su lecho de muerte a causa de la cornada de un toro con su compañera de origen mexicano llamada Lupita, pero al enterarse la familia, ésta lo impidió logrando su objetivo, ahora no sabe de quién es todo aquel territorio. Miro por la ventanilla y me pregunto cuánto ganaría el torero para comprar todo aquello. Atravesamos el hermoso campo lleno de jaramagos, trigo y cebada, a finales de marzo también se ven amapolas. A lo lejos, vemos el castillo de los duques de Osuna en un pueblo llamado Espejo. Es una de las huellas de un pasado donde mandaban los “nobles” y la “iglesia”, no ha cambiado demasiado, pero se puede respirar mejor.