¿Por qué San Juan Bosco es el patrón del cine?

En septiembre de 1994, y coincidiendo con la celebración del primer centenario de la creación del séptimo arte, la Santa Sede lanzó una curiosa propuesta: buscar un patrono para el cine. Curiosamente, la televisión ya contaba con una patrona desde 1957, Santa Clara de Asís, la cual, en la Navidad de 1252, y mientras se hallaba en su lecho de muerte, pudo seguir la misa del gallo a través de una imagen milagrosa proyectada en la pared. Sin embargo, pese a la popularidad de su oficio, los cineastas no contaban con ningún santo a quien encomendarse, y he aquí que el Vaticano les propuso tres: San Francisco de Asís, San Maximiliano Kolbe y San Juan Bosco. ¿Y a quién eligieron? El fundador de la orden franciscana contaba con muchos puntos a su favor al tratarse de uno de los santos que más ha interpelado a guionistas, productores y directores de todo el mundo. No hay más que sumergirse en la red para hallar un buen número de versiones de la vida de San Francisco llevadas a la gran pantalla. La primera de ellas lleva por título Il Poverello di Assisi y fue dirigida por Enrico Guazzoni en 1911. Luego llegarían Frate Sole, de Ugo Falena y Mario Corsi (1918), Frate Francesco, de Giulio Antamoro (1927), o Francisco de Asís, de Albert Gout (1946), primera película sonora sobre el religioso medieval, curiosamente rodada en México. Por su parte, San Maximiliano Kolbe, fraile polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, dejó una frase que lo convertía en un firme candidato a patrón de los realizadores de películas: «La prensa, la radio, el cine y cualquier otro invento posterior deben estar orientados a iluminar las mentes y reavivar los corazones». Y es cierto que cultivó la prensa y la radio, pero no tuvo ocasión de probar las bondades del celuloide. No obstante, su testimonio de vida y de martirio son de gran atractivo para nuestro tiempo; como lo demuestran los dos filmes rodados en su memoria: Maximilian Kolbe (1991), dirigido por Krzysztof Zanussi, y con Christoph Waltz en el reparto, y el más reciente Dos coronas (2017), dirigido por Micha³ Kondrat, y visionada por el Papa Francisco en Roma. En cuanto a Don Bosco, el santo turinés que popularizó el culto a María Auxiliadora, hemos de subrayar que supo valerse de su ingenio para cautivar, primero, y formar, después, a miles de jóvenes sirviéndose del teatro, el periódico o las buenas lecturas. No en vano, sus hijos espirituales, los salesianos, se han destacado después por su presencia evangelizadora a través de los medios de comunicación, incluido el cine. De hecho, la primera vez que pudo verse al religioso en la gran pantalla fue en el año 1935, justo un año después de su canonización. Dirigida por Goffredo Alessandrini, Juan Bosco es interpretado por Gianpaolo Rosmino, uno de los actores con más renombre de aquella época en el cine italiano. En cuanto a su estreno en España, tuvo lugar tres meses antes del inicio de la Guerra Civil, el 17 de abril de 1936, bajo un curioso reclamo: «La historia de un hombre a quien el cielo inspiró». Años después, y con motivo del primer centenario de su muerte (1988), se estrenaría Don Bosco, una nueva mirada sobre el santo interpretada por el estadounidense Ben Gazzara y con dirección de Leandro Castellani. La última versión, de 196 minutos, data de 2004 y está dirigida por Lodovico Gasparini.