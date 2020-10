«Posesión infernal»: Remake con sangre, mucha sangre

Siempre cabe la posibilidad de que llegue alguna película a las pantallas que alivie una situación comprometida. Esto es justo lo que sucedió con el remake de «Posesión infernal» («Evil Dead», 2013).

El realizador uruguayo Fede Álvarez se estrenaba en el gran formato con una película muy sangrienta, llena de referencias a la original y con una vocación de ser otra cosa sin olvidar la procedencia -cosa que es muy de agradecer-. La ayuda de Sam Raimi con el guión (seguramente con alguna otra cosa más) parece que ha sido importante. Y la banda sonora, a veces excesiva, del español Roque Baños también suma una buena cantidad al conjunto.

En realidad, es más una película de sangre y casquería que de terror. Pero sí hay sustos y momentos inquietantes. Se acerca al gore, pero no llega hasta tan lejos. Entre otras cosas porque esa cosa tan artesanal que tenía el génesis del gore se ha perdido y todo se ha transformado en imágenes depuradas a través del ordenador y exquisitas en exceso. Pero no se puede negar que algunas escenas son escalofriantes. La película promete sustos, sangre, gritos de los espectadores y risas tontas. Eso no falta. Sin embargo, hay que hacerse el loco con algunas cosas para que guste al película.

La acción de desarrolla en una cabaña que está en medio del bosque. Todo es gris, triste y, claramente, allí no puede suceder nada bueno. Fede Álvarez introduce aquí una justificación importante de la acción. Tenemos una razón para llegar hasta allí y para quedarnos (me refiero a los personajes, claro, aunque los espectadores necesitamos una razón por la nos quedemos sentaditos y prestando atención). Ahora bien, si conoce usted un cliché usado en el cine de terror, lo encontrará en esta película. Que un personaje corta una pieza de carne asada con un cuchillo eléctrico, pues nada, luego se corta un brazo. Que la cámara se centra en el cutter, ya saben, el que aparezca por allí se va a ir calentito a la cama. Que un personaje trata de escapar, oh, las llaves del coche se caen, tropieza con todo lo inimaginable, etc. Un espejo en el baño, de esos que tienen puerta porque son un armarito para las medicinas y el cepillo de dientes; se abre y cuando el personaje lo cierra, tachán, la imagen horrorosa del personaje que mira y que va a morir en la siguiente escena.