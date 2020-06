«Torremolinos 73»: Porno ‘made in Spain’

En España, de un tiempo a esta parte (a partir de 1960 hasta hoy mismo), siempre funcionó muy bien eso que conocemos como burbuja inmobiliaria. Y el cine porno, también. Lo de construir pisos y vender solares a precios indecentes ha tenido distintas fases. Unas mejores y otras peores. Pero el porno no decae. Además, el sol que reciben nuestros edificios es un reclamo estupendo para los turistas de todo el mundo. España es así. Sol, ladrillo y porno cañí.

Pablo Berger pensó una versión del gran sueño español que consistía en tener pisos propios pagados en cómodos plazos, sol en la costa, porno casero (o casi); una buena dosis de caspa, otra de picaresca y abuso de poder. Lo mezcló con los deseos irrefrenables de sus personajes protagonistas y, voilà, se estrenó en la dirección de películas de cine. «Torremolinos 73» fue el resultado. Interesante trabajo que ya dejaba ver lo que Berger sería capaz de hacer detrás de una cámara.

Parece ser que el guión está basado en algo que ocurrió en realidad. Alfredo López (encarnado por Javier Cámara que no hace el papel de su vida aunque está muy bien) vende enciclopedias. Al menos lo intenta, porque la venta de fascículos le hace imposible su trabajo. Dadas las circunstancias, don Carlos (un cínico que abusa de las necesidades vitales de sus empleados y les obliga a tragar con lo que les eche encima; interpretado por un espléndido Juan Diego) propone a su equipo de ventas cambiar el rumbo de su vida profesional. La idea es grabar vídeos educativos sobre la reproducción en Europa. Bonito eufemismo con el que referirse al porno. Alfredo y su esposa Carmen (maravillosa Candela Peña) no ven salida a su futuro y acceden. Alfredo descubre el cine de Bergman intentando aprender lo que tiene que hacer para filmar las películas con su esposa. Mira cine para hacer cine. Mira a Bergman y quiere ser Bergman. Carmen descubre que su marido no puede tener descendencia y ella quiere tener un hijo a toda costa. Por tanto, la nueva actividad puede servir, a ambos, para alcanzar sus sueños.