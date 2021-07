«Tosca» y la magia

El estreno de «Tosca» en el Teatro Real de Madrid no podía fallar. Espléndida tarde noche de ópera con un punto mágico que solo se produce en algunas ocasiones, en muy pocas.

Es casi obligado comenzar por la gran noticia del día haciendo una mínima reflexión sobre lo que ocurrió. Y es que conviene no confundir lo bueno o lo muy bueno con lo excepcional. Si se comete el error de elevar de categoría cualquier cosa sin tener la garantía de no estar cometiendo un error, la pena a pagar puede ser terrible. Generalmente, eso que era estupendo pasa a ser algo menor. Y eso es exactamente lo que pasó anoche en el Teatro Real de Madrid. Sondra Radvanovsky, la soprano que interpretaba el papel de Floria Tosca, estaba cantando muy, muy bien. Llegado el momento de cantar el aria ‘Vissi d’arte’ ya estaba más que asentada sobre las tablas, muy segura, desarrollando un arco dramático impecable y dejando claro que su voz es preciosa, bien trabajada y solvente, a más no poder, en los medios. Cantó el aria francamente bien. Precioso el timbre, preciosos los tránsitos. Y el público aplaudió con enorme generosidad, tanta que obligó a la cantante a conceder un bis (la segunda protagonizada por una mujer en este templo de la ópera madrileño). El resultado fue que el bis fue bueno, a secas. Adiós a la magia. En todo caso, la soprano encantó al público madrileño.