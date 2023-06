En un mundo repleto de héroes icónicos del cine, hay un personaje que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular: Indiana Jones. Desde su debut en la pantalla grande en 1981, este aventurero estadounidense se ha convertido en sinónimo de misterio, acción y valentía. Con su sombrero fedora, su látigo y su estilo distintivo, Indiana Jones ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, logrando trascender sus películas hasta convertirse en un símbolo universal.

A partir del 28 de junio, los fans de Indy tendrán la ocasión de despedirse a lo grande del personaje en el mejor lugar posible: una sala de cine. Y es que quince años después del estreno de ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’, sus creadores han decidido regalarnos una última aventura del héroe interpretado por Harrison Ford. Una vuelta de tuerca a las historias protagonizadas por el arqueólogo que lleva por título ‘El Dial del Destino’ y que pretende cerrar la saga por todo lo alto. La cinta, que ya pudo verse en Cannes el pasado mes de mayo, nos sitúa en el año 1969, cuando el profesor Henry Jones Jr. emprende otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Indy deberá enfrentarse a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.

El libro definitivo sobre el universo Indiana Jones

Como era de esperar, el regreso de Indiana Jones ha despertado el entusiasmo de millones de personas, las cuales no solo han vuelto a revisionar las películas, sino a devorar todo aquello relacionado con el aventurero. Y es que el universo creada en torno al personaje abarca todo tipo de productos, desde una serie de televisión creada en los años noventa —‘Las aventuras del joven Indiana Jones’— a multitud de novelas, cómics, etc. De todo ello, y mucho más, nos habla Salva Rubio en ‘Tras los pasos de Indiana Jones’, un libro publicado por la editorial Minotauro que es de obligada lectura para los fans del arqueólogo. Nacido en Madrid en el año 1978, el autor de este trabajo es escritor y guionista, y pertenece al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA)​ y a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por lo que posee una larga trayectoria relacionada con el cine. En su obra dedicada a Indy, Rubio confiesa su debilidad por el personaje, al cual descubrió en su adolescencia, y al que no dudó en dedicarle un libro cuando una editora le sugirió escribir sobre el séptimo arte.

Repleto de curiosidades, anécdotas y «mcguffins», ‘Tras los pasos de Indiana Jones’ arranca con un emotivo prólogo del escritor Javier Sierra —otro enamorado del profesor Jones—, y desde ahí nos sumerge en la década de 1950, con dos niños que «decidieron soñar». Estos nos son otros que George Lucas y Steven Spielberg, auténticas leyendas del cine comercial, que en aquellos años se dejaban fascinar por películas de aventuras clásicas y seriales de los años 30 y 40. Unas historias cuyos héroes se embarcaban en emocionantes expediciones y enfrentaban peligrosos desafíos y que llevaban por título ‘El tesoro de Sierra Madre’ (1948), ‘Las minas del rey Salomón’ (1937) o ‘El secreto de la esfinge’ (1933). A todo ello, los visionarios estadounidenses sumaban una enorme pasión por los cómics y la ciencia ficción, desde ‘Godzilla’ a ‘Ultimátum a la Tierra’, los cuales influirían decisivamente en sus producciones posteriores.