Un brillante tributo a los maestros del sainete

Tras debutar en 1888 en el Teatro Cervantes de Sevilla con la comedia Esgrima y amor y obtener un triunfo rotundo, los hermanos decidieron poner rumbo a la capital de España, donde en los siguientes años llevarían a las tablas títulos como Gilito (1889), Blancas y negras (1892), La buena sombra (1895) o La reja (1897), todos ellos sainetes líricos o juguetes cómicos que captaban la atención del espectador por su humor y su frescura. Con el tiempo, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero se convertirían no solo en un reclamo de primer orden para el público de toda la geografía, y en consecuencia en una inversión segura para los empresarios de paredes, sino también en un tándem que aportó mucho al mundo de la cultura, especialmente por sus colaboraciones para poner en marcha homenajes a autores como Cervantes, Galdós o Bécquer —como curiosidad, desde 1913, los restos del poeta de las Rimas descansan en Sevilla gracias a sus desvelos—. Por eso no es de recibo que en un país donde tanto le debemos, apenas se representen sus obras —eso por no hablar de la escasez de publicaciones de calidad—, siempre con la única excepción de su Utrera natal y de compañías como la Agrupación Álvarez Quintero o Giraldillo de Comedias, que mantienen vivo su legado desde hace décadas.

Una vez más al calor de una efeméride —el 150 aniversario de su nacimiento—, el recuerdo de unos hijos ilustres injustamente tratados por el sistema ha vuelto a aflorar por mediación de la iniciativa privada, en este caso la productora Mundo Ficción, que tras recoger el guante lanzado por el escritor Pérez-Reverte, ha puesto en marcha un atractivo espectáculo titulado Homenaje a los Álvarez Quintero que trata de reivindicar el valor de estos maestros, quienes, al margen de su dramaturgia extensa, supieron llevar a la cima un tipo de piezas denominadas «menores» o pertenecientes al «género chico», donde por méritos propios despuntaba el sainete. Ahí están las míticas Sangre gorda, Ganas de Reñir o Fea y con gracia, que los intérpretes del montaje abordan con talento, entusiasmo y muchísimo músculo, o el monólogo en verso Filosofía alcohólica, que supone una rara avis dentro de la producción quinteriana y un caramelo para cualquier actor que se precie. Y por supuesto El cerrojazo, donde los intelectuales utreranos nos dejaron una de las más jocosas estampas del costumbrismo andaluz, y que en esta propuesta luce de un modo especialísimo.