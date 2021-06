«Una noche sin luna»: El suelo que pisan

La realidad de un poeta es una realidad que no entiende de fronteras . Y este hecho se transmite a lo largo de toda la función. De nuestro viaje por la España de principios de siglo, lo que más me emociona es lo lejos que está Lorca de todo lo que ocurre, lo poco que entiende la violencia que lo va cercando, hasta llegar a su muerte silenciosa. Mientras Botto nos relata, en primera persona, las últimas horas de Lorca, se pone una chaqueta de cuyas mangas va cayendo arena fina. Se presenta a Lorca como un personaje cauto, vulnerable. Al fin y al cabo, ¿cuál es el hueco permitido a los poetas? Siempre están al margen. Entienden mucho, pero no quieren hacer daño, así que otros se lo hacen a ellos.

Al ver esta plataforma de madera destripada hacia el final de la obra, se nos invita a hacer una reflexión sobre las historias, y también sobre la Historia en sí misma, sobre la memoria colectiva. La leyenda cuenta que la gente siguió reconociendo el barco de Teseo a pesar de todos los cambios en su apariencia a través de los años. Porque eran conscientes, más allá de su aspecto, de que ese era el barco.

Como epílogo, me gustaría añadir que he tenido la oportunidad de asistir a varios espectáculos desde que las restricciones empezaron a levantarse, y he tenido la sensación, una y otra vez, de no haber escuchado nunca aplausos tan entusiastas, o visto a tanta gente de pie, gente ávida no solo por ver el espectáculo, sino también de estar rodeada por otros humanos. Como bien dice el director, Sergio Peris-Mencheta, «Quizá hablemos de un teatro herido, pero más vivo que nunca».