Viaje al corazón de Altamira

Corría el año 1868. En las cercanías de Santillana del Mar (Cantabria), un aparcero de origen asturiano llamado Modesto Cubillas Pérez descubrió la entrada de una cueva mientras trataba de liberar a su perro. El interior del vestíbulo se hallaba materialmente cubierto de escombros a causa de un hundimiento, por lo que debieron ser poquísimas las personas que se guarecieron en él en los años siguientes. Denominada inicialmente «de Juan Mortero», en el año 1875, Marcelino Sanz de Sautuola, abogado descendiente de hidalgos, decidió explorar por vez primera la cueva, rebautizándola como Altamira, por ser el nombre de la finca a la que pertenecía. Dicha incursión no arrojó ningún resultado, pero Sautuola, que ya tenía una amplia formación en Ciencias Naturales y en Historia, visitó la Exposición Universal de París, donde conoció de primera mano algunos objetos prehistóricos encontrados en cuevas del sur de Francia; algo que le movió a intensificar sus exploraciones y recuperar objetos de sílex, azagayas y restos de fauna. Finalmente, en 1879, mientras le acompañaba su hija de ocho años en una nueva incursión a la cueva de Altamira, la historia dio un vuelco espectacular. Tras penetrar con una bujía en la sala profunda que se abre detrás del vestíbulo, la niña exclamó: «¡Mira, papá, bueyes!». Marcelino no podía creerlo. Casi por casualidad, María había descubierto un conjunto de pinturas polícromas que cubrían casi toda la bóveda y que, principalmente, representaban bisontes.

¿Verdadero hallazgo o falsificación?

Tras quedar fascinado y llegar a la conclusión de que aquel descubrimiento podía reescribir por completo la Historia, Sautuola se dedicó a tomar apuntes e investigar por su cuenta, y al año siguiente publicó un breve opúsculo titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander donde sostenía que aquellas imágenes habían sido realizadas en el Paleolítico. Lamentablemente, un cierto número de estudiosos españoles y franceses no solo pensó que aquello no poseía tal antigüedad, sino que era obra de unos sencillos pastores —los planteamientos que se tenían hasta ese momento de la Prehistoria distaban mucho de los actuales—, no faltando incluso quien tachó a Sautuola de falsificador —especialmente duro fue Émile Cartailhac, arqueólogo francés que había formado parte de la dirección del pabellón de Antropología de la Exposición de París—. Otros, en cambio, defendieron la tesis del cántabro, sobresaliendo Juan Vilanova y Piera, catedrático de la Universidad Complutense. Con el tiempo, el hallazgo de nuevas cuevas terminaría por darle la razón a los defensores de Altamira —Font-de-Gaume (Francia) posee bisontes casi tan espectaculares como los de Santillana del Mar—, si bien ya era demasiado tarde para Marcelino Sanz de Sautuola. Abatido por el ninguneo científico, hubo de asistir al ostracismo de la cueva hasta su muerte en 1888. No obstante, en 1902, la revista L'Anthropologie publicaba un artículo de Cartailhac donde este admitía su error y se refería a Sautuola como «distinguido español», culminando con la sentencia: «Es necesario inclinarse ante la realidad de un hecho, y, por lo que a mí concierne, tengo que hacer justicia a M. de Sautuola».