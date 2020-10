51.000 euros de multa por la boda con 97 personas sin mascarilla

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias, ha abierto un expediente sancionador al titular del establecimiento que el pasado domingo congregó en una boda a un total de 97 personas en Almería que fueron sorprendidas por la Policía Local cuando bailaban en la sala de fiestas sin usar mascarilla, hechos que fueron denunciados y por los que la autoridad sanitaria propone una sanción de 51.000 euros que aún no es firme.

El evento tuvo lugar el pasado domingo por la noche, tras la declaración del nuevo estado de alarma, cuando los agentes se desplazaron hasta el local ubicado en la zona de Bayyana para comprobar la celebración de la fiesta en la que además se incumplía la distancia interpersonal de seguridad de al menos metro y medio de distancia y en donde las mesas contaban con agrupaciones de diez personas, según la denuncia formulada por los agentes.

Los hechos descritos podrían ser constitutivos de al menos tres sanciones, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al procedimiento, que observa una posible infracción grave por haberse permitido la celebración de una fiesta en la que las aglomeraciones habrían impedido o dificultado la adopción de medidas sanitarias, lo que puede repercutir en un daño o riesgo grave para la salud.

El expediente, que se encuentra en tramitación y abre ahora un plazo de alegaciones para que los interesados puedan aportar la documentación que estimen conveniente, propone una multa de 50.000 euros por esta infracción.

Asimismo, se estima a tenor de la denuncia policial la comisión de otras dos posibles infracciones leves, penadas con 500 euros cada una, por no informar a los clientes del local de las medidas 'anticovid' como el aforo reducido, el uso de la mascarilla o el horario del local, así como por no inhabilitar la pista de baile, ya que las restricciones marcadas por las autoridades imposibilitan su uso.

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ya se pronunció esta semana sobre este tipo de eventos y avanzó, en este caso concreto, que el Gobierno andaluz sería riguroso en la aplicación de las medidas disciplinarias por incumplir las normas diseñadas para la protección de la salud.

"Esa irresponsabilidad, desde la Junta de Andalucía, por la parte de sanciones, vamos a ser muy estrictos y con la ley en la mano para intentar dar ejemplo", manifestó entonces Sánchez Torregrosa, quien apuntó que en las circunstancias actuales no se puede celebrar una fiesta "como si aquí no pasara nada", por lo que "esos comportamientos" no pueden ser tolerados desde las administraciones.