56 medidas para evitar el avance del coronavirus en Andalucía

El coronavirus ha obligado a la Junta de Andalucía a realizar un Consejo de Gobierno extraordinario en el Palacio de San Telmo en el que ha aprobado hasta 56 restricciones y recomendaciones para atajar la propagación de la pandemia. Entre otras medidas están la recomendación -que no orden- de cierre de bares y cierre de comercios en Andalucía. También recomendaciones como no besarse y permanecer en casa.

A la espera del alcance del Estado de Emergencia en Andaucía por el coronavirus -que ha de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-, estas son una primeras medidas para evitar la propagación del coconavirus en la comunidad.

Las medidas, que estarán vigentes hasta las 0.00 horas del 30 de marzo, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas, abarcan desde la suspensión de todas las actividades que supongan la concentración de gran número de personas, hasta el cierre de colegios y equipamientos culturales, llamadas a la responsabilidad de los ciudadanos.

Éstas son las 56 medidas:

1. Cese de la actividad docente presencial desde el 16 de marzo y durante dos semanas, con posibilidad de prórroga, en los colegios, escuelas oficiales, institutos y universidades.

2. Cierre de todos los teatros, museos y demás espacios lúdicos pertenecientes a la Junta de Andalucía (bibliotecas, archivos, centros de documentación, espacios escénicos y conjuntos culturales o enclaves arqueológicos y monumentales).

3. Recomendación a los ciudadanos para que permanezcan en sus domicilios en la medida de los posible, evitando acudir a establecimientos de carácter comercial y de ocio, en especial restauración, bares, gimnasios, cafeterías, discotecas, así como a cines, teatros o lugares análogos. Exceptuando, establecimientos de alimentación, farmacias, estaciones de servicio de combustibles o cualquier otro establecimiento relacionado con bienes, productos o servicios que tengan carácter esencial.

4. Recomendación de la suspensión de la actividad y cierre al público de todos los establecimientos de carácter comercial y de ocio, en especial restauración, bares, cafeterías, hamburgueserías, pizzerías, centros estéticos, gimnasios, peluquerías, pubs y discotecas, así como teatros y cines.

5. Se estudia lanzar una orden de confinamiento de todos aquellos municipios donde la autoridad sanitaria lo considere necesario, atendiendo al crecimiento en el número de casos, medida que requiere la implicación del Gobierno central. Las medidas de confinamiento restringen la libertad de circulación de las personas, permitiéndose exclusivamente los desplazamientos por motivos laborales, médico-asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad, sanitarios y farmacéuticos.

6. Suspensión de la actividad al público de las residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía.

7. Cierre de las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de Educación y Deporte y recomendación a federaciones y clubes deportivos para la suspensión de todos eventos, actividades y competiciones deportivas.

8. Suspensión de la apertura al público en esta temporada de esquí 2019- 2020 de la Estación de Sierra Nevada.

9. Comunicación, solicitud y consejo al tejido deportivo andaluz para el más riguroso cumplimiento de las directrices y medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.

10. Se suspende las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 300 personas, por debajo de esta cantidad, se reduce a un tercio de aforo.

11. Cierre del equipamiento de uso público de la Red de Espacios Naturales de Andalucía.

12. Cierre de las Red de Jardines Botánicos, así como suspensión temporal de todas las visitas los centros de Recuperación de Especies Amenazas (CREA) y Centros de Especies Marinas Amenazas (CEGMA).

13. Suspensión de las visitas a los centros de defensa forestales.

14. No se autorizarán actividades en espacios protegidos que impliquen participación de grupos.

15. Dejar sin efecto las autorizaciones ya emitidas por delegaciones territoriales de la Consejería para la realización de actividades de uso público y futuras que impliquen la participación de grupos de personas.

16. Suspensión de actividades formativas presenciales impartidas por Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.

17. Desinfección diaria de autobuses, catamaranes, servicios de transporte de viajeros de uso especial y servicios discrecionales con vehículos de más de 9 plazas; de las estaciones de autobuses y las terminales marítimas; colocación de dispensadores de hidroalcohol.

18. Recomendación vehículos VTC y autotaxi, medidas de protección y priorizar pago mediante tarjetas y medios telemáticos siempre que sea posible.

19. Desinfección en los servicios de transporte de ferrocarril.

20. Suspensión de la actividad y de la apertura al público de los festivales, exposiciones y programas culturales.

21. Suspensión de la actividad de centros de participación activa en centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores tutelados, de personas con dependencia y comunidades terapéuticas. Se suspenden las visitas y nuevos ingresos y se restringe la salida de los residentes.

22. Suspensión de las visitas domiciliarias por el personal trabajador social de las valoraciones y los programas individuales de atención, así como de visitas domiciliarias y a centros del personal de los centros de valoración y orientación.

23. Suspensión de las actuaciones de instalaciones de dispositivos en los domicilios de las personas usuarias de teleasistencia.

24. Suspensión del acceso del personal voluntario y del alumnado en prácticas en sedes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

25. Suspensión de reconocimiento de la situación de dependencia; suspensión de las visitas domiciliarias; suspensión de la incorporación de personas a recursos de atención residenciales.

26. Suspensión de la obligación de la aportación económica de las personas usuarias de residencias de mayores.

27. En las plazas concertadas de residencias se garantiza el abono del 80% del precio de la plaza durante el periodo de suspensión.

28. Creación de comisión especial de seguimiento con las organizaciones sindicales.

29. Activación de los servicios esenciales en Justicia.

30. Creación de una unidad de coordinación con la sanidad privada para que la Junta de Andalucía asuma el mando de todos los recursos de la sanidad andaluza.

31. Aumento de personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía según vayan exigiendo las necesidades. La Junta estima la contratación de 4.000 profesionales.

32. Los permisos y vacaciones de todo el personal de la Consejería de Salud y Familias quedan supeditados a las necesidades asistenciales que coyunturalmente se vayan presentando.

33. Puesta en marcha por el Servicio Andaluz de Salud de planes de contingencia para todas las provincias.

34. Aceleración de la implantación de la telemedicina para las distintas especialidades que puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta frecuentación.

35. Instrucciones para potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles incrementos de demanda en las plantas de hospitalización.

36. Se potenciará las consultas en «acto único» para disminuir el número de visitas de los pacientes al hospital.

37. Se podrán aplazar las actividades sanitarias programadas y no urgentes en los centros sanitarios de atención hospitalaria (consultas, exploraciones e intervenciones).

38. Potenciación de la consulta telefónica en los centros de Atención Primaria para evitar desplazamientos de población susceptible de riesgo.

39. Aumento de camas de observación en los hospitales.

40. Instalaciones alternativas para aislamiento domiciliario a personas asintomáticas que no dispongan de su propio domicilio como, por ejemplo, turistas o transeúntes.

41. Centralización de compras desde el SAS a centros y servicios sociosanitarios y toda la Administración de la Junta de Andalucía para evitar desabastecimiento.

42. Suspensión de las rotaciones externas en formación sanitaria especializada, así como de aquellas rotaciones externas a los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, salvo los que ya estuvieran efectuándolas. En las rotaciones internas fuera del centro al que pertenece el residente, se establecerán una relación de medidas de control que ayuden a la prevención.

43. En el supuesto de estancias formativas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía para profesionales o especialistas en formación que desarrollen su actividad en el extranjero, se suspenden dichas estancias salvo que ya se estuvieran realizando. Se suspende la realización de prácticas por estudiantes extranjeros en el Servicio Sanitario Público de Andalucía.

44. Las garantías de plazo de respuesta recogidas en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, y en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, quedarán sin efecto provisionalmente hasta el momento en que se normalice la actual situación epidemiológica. La suspensión afecta a la lista de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas del especialista y pruebas diagnósticas.

45. Suspensión de las visitas a los centros sanitarios de los informadores técnicos sanitarios.

46. En relación con los acompañantes que son atendidos en servicios de urgencia y centros de atención primaria, así como en el caso de pacientes hospitalizados, sólo se autorizará a una persona por cada paciente.

47. Se suspende la actividad del personal voluntario en los centros sanitarios.

48. Se suspende la actividad de cooperación internacional de las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

49. Se suspenden las prácticas sanitarias y no sanitarias en los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

50. Los profesionales sanitarios adscritos a los hospitales de alta resolución gestionados por las agencias públicas empresariales sanitarias estarán a disposición de los Hospitales de referencia para reforzar la atención sanitaria prestada en los mismos.

51. Los centros de transfusión sanguínea seguirán efectuando su actividad, si bien tendrán que atender las recomendaciones sanitarias. En este supuesto las administraciones públicas competentes autorizarán la realización de la actividad.

52. Se recomienda evitar los viajes innecesarios, evitando así el trasvase de población entre municipios, provincias y comunidades autónomas.

53. Se recomienda llamar al teléfono gratuito y específico de atención al coronavirus (900400061), así como al de Salud Responde (955545060) en caso de dudas por presentar algún síntoma preocupante.

54. Se recomienda, en actividades al aire libre que se extremen las medidas de higiene individual.

55. Se recomienda evitar los saludos físicos como besarse, darse la mano o abrazarse.

56. Se recomienda, siempre que sea posible, la promoción por parte de las empresas del teletrabajo, flexibilidad horaria, organización de turnos escalonados y celebración de reuniones por videoconferencia. También la elaboración de planes de continuidad de actividad de la empresa que prevean la actuación a llevar a cabo ante la situación originada por el coronavirus.