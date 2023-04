Alertan de que más de la mitad de las lagunas de Doñana han desaparecido

El director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, ha asegurado este lunes que el Espacio Natural de Doñana está actualmente «en estado crítico», ya que «más de la mitad de sus lagunas han desaparecido».

Lo ha dicho en el pleno extraordinario que el Consejo de Participación de Doñana ha celebrado para debatir la proposición de ley que pretende regular las zonas de regadíos en las inmediaciones de Doñana, al objeto de analizarla y abordar su repercusión sobre el estado de conservación del acuífero de Doñana.

En su intervención, ha indicado que en el último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, los datos demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado, constatándose que el 59 % de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013.

Estos cambios están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf.