Ana Orantes homenajeada en el New York Times

Han pasado más de 20 años desde el asesinato de Ana Orantes a manos de su marido, pero la granadina continua siendo un referente en la lucha contra la violencia de género.

Fue la primera mujer en España en sentarse en un plató de televisión para contar el infierno que había sido su vida desde que se casara en la juventud, y su historia abrió el camino para que muchas mujeres se atrevieran a dar un paso adelante y tratar de cambiar sus vidas.

Es precisamente por lo simbólico de su figura y lo trágico de su historia que el prestigioso periódico estadounidense The New York Times ha decidido incluir a Orantes en Overlook no more, una sección en la que recuerdan, a modo de obituario, a figuras cuya muerte no publicaron en su momento.

«La mujer granadina cuyo horrendo asesinato trajo el cambio a España», con ese título homenajea a Ana Orantes el diario neoyorquino.