Andalucía alcanza la «inmunidad de grupo» contra la covid

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha destacado este miércoles que Andalucía ha alcanzado ya la "inmunidad de grupo" al tener al 90,1 por ciento de la población diana (mayores de doce años) con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo ha valorado que Andalucía haya conseguido "controlar y superar" la quinta ola de la pandemia, de manera que actualmente, la incidencia acumulada se sitúa en 29,5 casos por cada 100.000 habitantes, algo que no se lograba desde agosto de 2020.

Al mismo tiempo, según ha señalado, estamos a punto de bajar de los 200 hospitalizados, ya que actualmente con 205 las personas ingresadas por Covid, de las que 59 están en la UCI, y ha valorado que en el informe publicado hoy no se haya registrado ningún fallecido, lo que es un dato "esperanzador", aunque hay que seguir manteniendo la prudencia porque el virus sigue presente.

En cuanto a la situación de la vacunación, Andalucía ha administrado hasta ayer martes 12 de octubre un total de 12.893.731 dosis de la vacuna contra la Covid-19 --109 más en 24 horas--, y un total de 6.718.701 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --92 más--, mientras que 6.858.769 ya tienen al menos una dosis.

Según indica el parte de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 79,3% de la población con la pauta vacunal completa, y al 90,1% de los mayores de 12 años, mientras que el 81% de la población y el 92% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

Además, de las 7.451.975 personas incluidas en la población diana ya se han vacunado con una dosis 6.858.769 andaluces, por lo que todavía faltan 593.206 personas por inocular en la región.

Precisamente, el consejero ha hecho un llamamiento a esas personas para que se vacunen, destacando que de una cifra inicial de 780.000 personas, se ha logrado reducir en 290.000, de manera que hoy son 593.000 los andaluces de la población diana que no han dado el paso de vacunarse. "Hago un nuevo llamamiento a estas personas para que se vacunen porque no es una decisión personal el que no te pongas la vacunas, sino afecta a todo tu entorno", según ha indicado Elías Bendodo.

Según ha añadido, en los últimos nueve meses se ha evitado que 5.000 personas murieran de coronavirus gracias a que tenían puesta la vacuna.