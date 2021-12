Andalucía condiciona fiestas de primavera a la evolución de Ómicron

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha insistido este jueves en pedir a los ciudadanos "responsabilidad" ante la celebración de comidas, cenas y otros eventos con motivo de las fiestas navideñas, debido al aumento de los contagios por coronavirus, y ha considerado que el desarrollo de las fiestas de primavera en 2022 va a depender de la "evolución" de la nueva variante Ómicron.

Así lo ha manifestado Bendodo, en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha confirmado que la Junta volverá a solicitar este jueves al solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) autorización para exigir el certificado Covid-19 de vacunación o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento, después de que el citado tribunal no aceptara una primera solicitud por incluir no solo a los clientes, sino también a los trabajadores de los establecimientos.

"Esta misma mañana vamos a rectificar e intentar que el TSJA nos lo autorice", ha indicado Bendodo, quien ha apuntado que no entiende el rechazo inicial del alto tribunal andaluz porque de lo que se trata es de aplicar el sentido común y para garantizar la seguridad en esos establecimientos tendría sentido que no solo estuvieran vacunados los clientes, sino también los trabajadores. No obstante, ha indicado que ni el empresario ni la administración pueden obligar a un trabajador a vacunarse, sino que todo es un principio de responsabilidad personal.

El consejero ha indicado que, de hecho, se ha notado un gran aumento en las personas que han decidido vacunarse cuando se exige el pasaporte Covid y hoy la cifra de los no vacunados, de doce años en adelante en Andalucía, se sitúa ya por debajo de 470.000 personas.

Ha puesto el acento en que la advertencia a los no vacunados sobre la posibilidad de contagiar a familiares no ha tenido "la misma efectividad" que cuando se ha planteado pedir el pasaporte Covid para entrar en locales de restauración o en un bar.

Estamos en unas fechas de celebraciones navideñas en las que, según el consejero, hay que ser responsables con las comidas o cenas, que se pueden "mantener", pero con "responsabilidad", esto es, intentado limitar aforos, estar en espacios abiertos o guardando las distancias. "No digo que se suspendan las comidas ni almuerzos de empresas", según ha indicado Bendodo, para quien, ante todo, hay que afrontarlas con responsabilidad.

Respecto a si podrían peligrar las celebraciones de la primavera por la pandemia, como las procesiones de Semana Santas, las ferias o las romerías, Elías Bendodo ha confiado en que puedan celebrarse, aunque va a depender sólo de una "palabra, Ómicron", de la evolución de esta nueva cepa del coronavirus, de su capacidad de contagiar, de la letalidad y de la fuerza que tiene ante la vacuna, algo que se va a comprobar en las próximas semanas y meses.

Inmersos ya en una sexta ola de la pandemia, según el consejero, estamos en este momento en Andalucía en una fase de "contención", en la que crecen los contagios, pero aumentan a un ritmo preocupante los ingresos hospitalarios y ha apuntado que hoy se vuelve a bajar en Andalucía de las 500 personas ingresadas, la mayoría de ellas no vacunadas.

"Cuando haya que tomar decisiones, las vamos a tomar, pero ahora mismo la presión hospitalaria no crece al ritmo de los contagios", según ha indicado Bendodo, quien ha explicado que, para tomar medidas, se tienen en cuenta no sólo el número de contagios, sino también la edad de las personas que se contagian y los ingresos hospitalarios.