Andalucía incorpora 22 nuevos títulos universitarios para el curso 2023/2024

Las universidades andaluzas incorporan 22 nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado a su oferta académica en este curso 2023/2024. Estas enseñanzas ya fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, aunque previamente contaron con el refrendo del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y obtuvieron el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). De ese conjunto, cuatro son grados, 15 son títulos de máster y tres, doctorados.

En la cartera de grados, destaca la titulación de carácter interuniversitario sobre Estudios Transculturales Europeos, Lenguas Culturales e Interacciones, que lo oferta la Universidad de Málaga (UMA), junto a las instituciones académicas de Estrasburgo (Francia) y Flensburgo (Alemania), según ha recogido la Junta en un comunicado.

Las otras tres corresponden a la Universidad Loyola Andalucía: Biotecnología, Fisioterapia y Artes Visuales. Esta universidad tiene previsto implantar también el grado de Enfermería, que está pendiente de resolución del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Universidades, tras el informe favorable emitido por la Agencia de Calidad Científica de Andalucía (ACCUA). El último paso de este proceso será la posterior aprobación por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En lo que respecta a los 15 nuevos títulos de máster, éstos se ofrecen en siete universidades de la comunidad; en concreto, en la de Córdoba (UCO), Granada (UGR), Jaén (UJA), Málaga, Pablo de Olavide, Sevilla (US) y Loyola Andalucía. En la Universidad de Córdoba, el catálogo se ha incrementado con tres másteres en Tecnología Física; en Investigación en Ciencias de la Salud y en Diversidad Religiosa en un Mundo Globalizado.

Este último tiene el sello de 'Erasmus Mundus' y lo desarrolla junto a otras dos instituciones académicas, la Rijksuniversiteit Groningen-University of Gronningen (Países Bajos) y la Universidad de Coimbra (Portugal). Este tipo de programas son estudios internacionales impartidos conjuntamente con otras instituciones de educación superior europeas.

Por su parte, la Universidad de Granada incluye en su oferta del nuevo año académico cuatro programas de máster adicionales. El primero hace referencia a Ciudades y Proyecto Urbano y los tres restantes tienen un carácter interuniversitario y, por tanto, se imparten en colaboración con otras instituciones académicas de naturaleza andaluza, nacional y europea.

Son los de Historia Contemporánea (junto a la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Universidad de Cantabria, de Santiago de Compostela, de Zaragoza, del País Vasco y de Valencia); de Estudios Europeos --junto a Karl-Franzens-Universität Graz (Austria), Universität Leipzig (Alemania) y Vilniaus Universitetas-Vilnius University (Lituania)-- y de Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales --junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)--.

En el caso de la Universidad de Jaén (UJA), el máster que se incorpora a la oferta es el de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, en la de Málaga, se ofrece uno de carácter interuniversitario en Tecnología Educativa con la UNIA. En la Pablo de Olavide se ha autorizado una enseñanza de este nivel superior en Nanomateriales Funcionales y Aplicaciones en Energía, Biotecnología y Medio Ambiente, también con la UNIA.

De igual modo, la Universidad de Sevilla (US) ha incrementado en tres nuevos másteres su cartera para el año lectivo 2023/2024. El primero tiene carácter interuniversitario y está especializado en Conservación de Bienes Culturales, junto a Huelva.

El segundo aborda el Marketing y la Investigación Aplicada y el tercero, de corte europeo, se orienta a la Energía, Transporte y Movilidad Eficientes y Sostenibles para Construir las Ciudades Inteligentes del Futuro, dentro del proyecto de universidad europea Ulysseus, coordinado por la US. En este caso, se lleva a cabo junto a la Université Côte d'Azur, Università di Genova (Italia), Management Center Innsbruck (Austria), Technical University of Kôsice (Eslovaquia) y Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia).

Asimismo, la Loyola Andalucía dispone de dos títulos universitarios de máster de nueva creación en Enfermería Quirúrgica, Anestesia y Cuidados Postanestésicos, y en Energías y Tecnologías del Hidrógeno.