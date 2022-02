Andalucía pagaría la sanción europea por los regadíos en Doñana

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha advertido este viernes que de aprobarse los proyectos de Ley que contemplan una modificación del Plan de Regadíos de municipios del norte de la Corona Forestal de Doñana "con toda probabilidad va a suponer una sanción económica" que desde el Ejecutivo se "repetiría" a la comunidad y que "van a tener que pagar los ciudadanos", además de poner en riesgo la consideración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Santiago ha explicado a periodistas en Sevilla, donde se ha reunido con la Plataforma 'Salvemos Doñana' y donde mantiene a lo largo de la jornada reuniones con portavoces de grupos parlamentarios, que al Ejecutivo le "preocupa" la tramitación de esta iniciativa porque "es contraria a la ley". "Es contraria a dos directivas europeas que ya han tenido la correspondiente trasposición en nuestro país, la directiva de aguas y de hábitat. Es contraria a normas de la propia Junta de Andalucia, es contraria a la estrategia de desarrollo sostenible", ha apuntado.

"Tenemos ya condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la utilización indebida de los recursos de Doñana. Es muy preocupante que nos arriesguemos, que España se pueda arriesgar a no recibir fondos europeos por un nuevo incumplimiento, por una nueva sentencia que nos pueda condenar", ha considerado. En este sentido, ha sostenido que dicho tribunal "acaba de dictaminar, hace tres días, que evidentemente el incumplimiento de la legislación comunitaria por supuesto que permite recortar o cortar el acceso a los fondos europeos de recuperación, y eso obviamente no nos lo podemos permitir".

Por ello, ha enfatizado que desde el Gobierno se va a pedir "que esa iniciativa no se lleve adelante y que nadie se arriesgue a una nueva sanción que recaería, ha dicho, sobre la comunidad. "Algo deben tener claro también los andaluces y las andaluzas, si España recibe una sanción, el Gobierno de España repetirá esa sanción obviamente al causante del hecho sancionable, que en este caso es la comunidad andaluza", ha indicado.

"Es decir, la tramitación de esa ley, lo tienen que saber todos los andaluces, de aprobarse, con toda probabilidad va a suponer una sanción económica que van a tener que pagar los ciudadanos. Francamente no compensa. Hay que buscar soluciones, pero es que esto no es una solución, pero es que esto no es una solución, es incrementar un problema", ha afirmado.

Santiago ha subrayado que dicha norma es además "inviable porque el recurso hídrico no se puede inventar", recordado la escasez de lluvias que está registrando "no solamente en el sur, en todas las zonas de España" y ha destacado que además de una sanción económica, está en juego que se pierda la consideración del Parque de Doñana como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que "ha pedido un informe" a España.

"La Unesco viene siguiendo semanalmente los acontecimientos en torno a Doñana porque al margen ya de estas dos proposiciones de Ley, el Parque de Doñana tiene muchos problemas acumulados y va teniendo un deterioro acumulado que afecta no solamente a los acuíferos, que está afectando a la fauna que vive en esa reserva", ha comentado, mencionando que "ya ha habido una reducción importante de todos los anillos forestales". Santiago ha recordado que Doñana "es un humedal único en el mundo y "es de las cinco zonas de mayor protección de humedales de nuestro país".

"Y una de ellas ya sabemos como ha acabado: el Mar Menor, que es una auténtica tragedia y no podemos permitirnos el mínimo riesgo de que eso se repita, en este caso en Doñana", ha concluido.

El secretario de Estado ha apuntado que viene a Andalucía "a buscar soluciones" no solo para Doñana sino para "la provincia de Huelva y todos los municipios afectados". Como posibles "alternativas", ha señalado que se debe trabajar "en el Perte agroindustrial y poner en marcha modelos de producción agrícolas ajustados a los recursos que hay". "Lo que no puede haber es una utilización sobredimensionada del recurso hídrico" en un país "con alto riesgo de desertificación", ha opinado.