Andalucía pone fecha a la doble vacuna gripe - covid a mayores y vulnerables

El director del Plan de Vacunación de Andalucía, David Moreno, ha apuntado que "parece claro" que cuando en octubre o noviembre se empiece a vacunar de gripe "tengamos que vacunar de Covid a las mismas personas, como son los mayores o las personas vulnerables", toda vez que ha hecho un llamamiento a los andaluces para que se pongan la tercera vacuna contra el coronavirus.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Moreno ha indicado, respecto a las terceras dosis, que "la inmunidad no es duradera y la vacuna lo que hace e prolongar y mejorar esa inmunidad, sobre todo contra las variantes que puedan venir", por lo que "es totalmente recomendable".

Ha añadido que en quedan aproximadamente por vacunar con terceras dosis "un 17%" de personas entre mayores de 50 años, que "son pocas pero son muchas a la vez", al tiempo que insistido a los andaluces en que se pongan las dosis de recuerdo. Al respecto, ha recordado que aparte de pedir cita por la vía normal programada, siguen estando los puntos de vacunación sin cita publicados en la web del SAS.

"La dosis de recuerdo no está costando a todos; estamos en un porcentaje de un 66%, es decir, dos de cada tres andaluces mayores de 18 años se han puesto la dosis de recuerdo y uno de cada tres no se la ha puesto. Son datos parecidos a lo que vemos en el resto de España y superiores a los visto en otras zonas del mundo", ha afirmado Moreno, que ha añadido que ahora "hay una situación de control de la pandemia y eso hace que la ansiedad de vacunarse sea menor".

Sobre la tercera dosis en niños, Moreno ha apuntado que "no es algo caliente" y que "ni siquiera los adolescentes se están poniendo la dosis de recuerdo a día de hoy en Europa", al tiempo que ha explicado que en EEUU "se están empezando a hacer los trámites administrativos para empezar la tercera dosis en niños". Pero habrá que "ver si en Europa es necesario o no". Por ahora, "no es necesario para menores de 18", ha remarcado.

El director del Plan de Vacunación de Andalucía se ha referido también a la cuarta dosis contra el Covid, que ahora solo se está poniendo en personas inmunodeprimidas, y ha afirmado que "se ha estado barajando ponérsela a los mayores de 70-80 años y a los mayores que viven en residencias", donde "ha habido un aumento claro en lo últimos dos meses y también subida de hospitalizaciones".

"Lo que sí parece claro es que iremos hacia la vacunación con la gripe, y cuando en octubre o noviembre empecemos a vacunar de gripe probablemente tengamos que vacunar de Covid a las mismas personas, como son los mayores o las personas vulnerables", ha añadido.