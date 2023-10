Andalucía se desangra por las muertes en el tajo

Por si fuera poco, ese porcentaje de muertes por accidente laboral no ha hecho más que crecer en el último lustro. Hasta la siniestralidad general ha crecido un 2,31%, según señalan en Comisiones Obreras (CCOO), donde recuerdan además que la ratio de inspectores en Andalucía es de uno por cada 9.564 trabajadores , una cifra que sale de dividir el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Andalucía (3,3 millones aproximadamente) entre los profesionales activos de la inspección, que teóricamente es hoy de 349. El problema no es solo andaluz; tan solo un mes antes de las últimas elecciones generales, los inspectores de trabajo y Seguridad Social iniciaron una huelga indefinida para exigir un aumento de plantilla, que se reformara el modelo de acceso para potenciar la promoción interna como forma de acceso al cuerpo superior y una formación más permanente.

Sin embargo, solo entre el mes de septiembre y lo que va de octubre, esa macabra cifra ha subido ya en nuestra comunidad hasta 94, lo que ha llevado a los sindicatos a denunciar la situación y a reclamar más celo en la prevención de la siniestralidad laboral porque estamos hablando de vidas humanas, con todas las consecuencias familiares, sociales y hasta económicas que provoca una muerte que en la mayoría de los casos se hubiera podido evitar. Si tenemos en cuenta que estamos en la 43ª semana del año, la media semanal es más escalofriante aún, porque no hay semana en la que no mueran en el tajo, como mínimo, dos trabajadores en Andalucía. La cifra final del año pasado –y también del anterior- fue de 155. Andalucía viene registrando la cifra de siniestralidad mortal más alta de todo el territorio nacional desde 2018.

Los trabajadores de Andalucía tienen más posibilidad de perder la vida en el tajo que en el resto de comunidades autónomas, a la vista de los escalofriantes datos de muertes por accidente laboral solo en lo que va de año. Uno de cada cinco trabajadores fallecidos durante su jornada laboral o mientras va o vuelve ( in itinere ) lo hace en nuestra región . El Ministerio solo ha ofrecido los datos desglosados por comunidades hasta agosto de 2023. En esa tabla, comunidades muy pobladas y con una actividad laboral frenética como Cataluña arrojan la estadística de 63 fallecidos en el trabajo en los primeros ocho meses del año. En la Comunidad de Madrid, por su parte, habían fallecido, hasta el 31 de agosto, 48 trabajadores. En el resto de comunidades las cifras son notablemente más bajas, aunque destaquen algunas como Valencia, con 44; Galicia, con 40; o Castilla-León con 32. La que destaca de veras es Andalucía, con 79.

Pero todo ello puede formar parte de esa “prevención de papel” a la que se refiere Nuria López, pues los sindicatos andaluces siguen quejándose de que las empresas, en general, no tienen compromiso en este sentido, a pesar de que la Ley de Riesgos Laborales de 1995 –de hace tres décadas- pone el acento en que la responsabilidad debe ser de las empresas. Las causas de fondo, señala Emilio Fernández, de CCOO, pueden ser que, frente a una generalidad de más empresas grandes en otras latitudes de España, “casi el 95% de las empresas andaluzas son pequeñas empresas (pymes) que ni siquiera tienen representación sindical” y, encima, el tipo de mercado de trabajo en Andalucía está marcado por una precariedad más severa. “Muchos trabajadores tienen pánico a perder su puesto y no se atreven a exigir medidas de seguridad, aunque estén en su derecho”. Además, por lo que a inspecciones se refiere, no contribuye para bien precisamente la dispersión geográfica que puede suponer Andalucía frente a otras comunidades más pequeñas...