Andalucía se encamina a los 35 millones de turistas y se marca el objetivo de recuperar a los turistas internacionales

Andalucía ha desembarcado este miércoles en la inauguración de Fitur con unos datos de cierre de 2023 que avalan su senda de crecimiento y que no solo confirman sino que superan las expectativas que se habían marcado hace justo un año en esta misma feria madrileña. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha informado de que el destino acabó el pasado ejercicio con un global de casi 34 millones de turistas (33,9), lo que supone superar los datos del año anterior y romper la barrera de 2019, año prepandemia, en el que se alcanzaron los 32,5 millones de visitantes. “Somos un destino que ha sabido reforzarse después de la pandemia, aunque no hay que caer en la autocomplacencia”, ha asegurado el dirigente andaluz, que ha recordado que los datos de este pasado 2023 suponen un 9,9% más que en 2022 y un 4,3% en comparación con 2019.

En cuanto a los viajeros alojados en establecimientos hoteleros, estos f fueron el año pasado casi 20 millones, igualando las cifras prepandemia y superando en un 8,7% lo registrado en 2022.Esta mejora interanual ha venido dada especialmente por el empuje de los visitantes extranjeros, con un incremento d el 21,1%. Las pernoctaciones, por su lado, sumaron 54,2 millones, un 8% más.



Pese a que la vuelta a la normalidad tras el Covid ha hecho que los turistas nacionales vayan buscando destinos fuera del país con más frecuencia, Andalucía se mantiene como el destino preferido para los españoles, con un 21% del total, lo que para Moreno hace que Andalucía se pueda definir como un “líder consolidado”. “En 2023 se ha recuperado la senda del crecimiento”, ha incidido, señalando que los objetivos para este ejercicio es seguir consolidando esos datos en el mercado doméstico al tiempo que trabajar en la recuperación definitiva de los mercados internacionales, que han sumado 11,6 millones de turistas en la región, pero que, pese a mejorar, siguen sin alcanzar los datos de 2019. En ese sentido, el presidente ha recordado que uno de los objetivos de la campaña bajo la que viene Andalucía a Fitur, Andalusian Crush, es precisamente trabajar en esos mercados extranjeros que pueden atraer a más visitantes a la comunidad, con especial incidencia en América del Norte y Asia.



El año récord que Andalucía ha vivido en el turismo también ha tenido efecto en su economía, con un impacto económico de 24.800 millones de euros, una cifra que el presidente ha recordado que supone una cuarta parte del impacto total de España. Los ingresos, así, han crecido un 20,9%, con un gasto medio por visitante de 77,8 euros (8% más). Los puestos de trabajo, por su lado, han aumento un 5,5% en el sector. En ese ámbito, Juanma Moreno ha querido destacar que el trabajo de los profesionales del sector se ha visto reflejado en puestos “con mayor estabilidad y mayores salarios”. “Este turismo genera una cadena de valores y puestos de calidad y estables, es un turismo que hace avanzar a Andalucía”, ha celebrado.



Las previsiones para este 2024 que maneja la Junta de Andalucía son de que el destino viva otro año de récord. Así, Moreno ha explicado que hasta en el peor de los escenarios se superarán los 35 millones de turistas, con un incremento de alrededor del 3,5%. El presidente ha reconocido, no obstante, que el “entorno internacional es muy inestable” y que el turismo es “muy sensible” a cualquier circunstancia y que además puede repercutir este año otros hechos como la economía o la inflación. “Hay mucho en lo que trabajar, para que todo lo que hemos conseguido sea sostenible en el tiempo”, ha reconocido al tiempo que ha admitido que otra de las amenazas para este año es la situaron de sequía y la escasez de recursos hídricos”. También ha hecho referencia el presidente andaluz a los efectos que la situación política española pueda tener sobre los potenciales inversores, asegurando que una política inestable puede repercutir en la buena marcha del país. “Creo que España se encuentra en una situación de tensión nacional que nunca hemos vivido y los que empezaron con esto van a acabar con un país crispado y dividido”.