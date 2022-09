Andalucía se tiñó de verde por una buena causa

La Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI) ha agradecido hoy el “inmenso apoyo” recibido este fin de semana a la campaña ‘Light up for Mito’, que hizo que la noche del pasado sábado decenas de lugares de las ocho provincias andaluzas se iluminasen de verde.

La Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI) como miembro de la organización International Mito Patients (IMP) es la asociación encargada de la campaña en España.

AEPMI ofrece apoyo y atención a las familias afectadas desde hace algo más de veinte años, financia proyectos de investigación y promueve el primer Registro de Enfermedades Mitocondriales en España.

En la Semana Mundial se han difundido mensajes informativos sobre las enfermedades mitocondriales, se ha llevado a cabo la campaña “Faces of Mito”, que consiste en poner cara a los protagonistas, las personas que sufren estas enfermedades y sus historias, y se han culminado la semana con la cita de Light up for Mito.