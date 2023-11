Andalucía, siglo XXI: Un millón de almas esperando al médico

El doctor Brieva separa los conceptos para recordar que “lo que primero que hay que tener en cuenta es la lista que hay en Atención Primaria. Es decir, cuando pides una cita porque te pasa algo quieres ver a tu médico, porque, por ejemplo, te duele el estómago. Luego está la lista de espera si el médico te manda a ver al especialista digestivo, ahora, el especialista te puede mandar a realizar pruebas complementarias, y de todo ello puede resultar que hay que operar y el paciente vaya a la lista de espera para entrar en quirófano”.

Sumando todo ello, sin cifras oficiales, “la situación es patética”, dice Brieva, que se remite a los 2,5 días que la Junta afirmaba en 2022 que se tarda en ver al médico de cabecera desde que se puede la cita, “que este año dicen que es un promedio de 3,78, pero cuando vamos a los centros de salud y preguntamos a las personas que están allí esperando, sale que su médico ha tardado en verles entre 7 y 14 días. José Antonio Brieva es tajante: “Si tienes que esperar siete días para un dolor de estómago, es que el sistema no funciona”, y más aún teniendo en cuenta que en todas las cifras “hay que distinguir las citas administrativas, para firmar una receta o subir dosis de antibiótico, eso no lo contamos y se puede resolver por teléfono”.

Pero ahí surge otro problema, como dice este experto, porque el SAS está intentando derivar a citas telefónicas todo lo posible, “que la gente le cuente al médico por teléfono que le duele la barriga, y eso no funciona, y hay varios estudios en distintos países que demuestran que no funciona, sobre todo cuando la gente mayor tiene que hablar con su médico por teléfono de problemas de salud, y no se enteran de las explicaciones”.