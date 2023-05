Arranca la campaña de inspecciones a la hostelería

En particular, se vigilará que no aparezcan indicaciones como precio según mercado (S/M); que la venta de productos de charcutería, queso, o productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal se efectúa por unidades de peso; que la oferta de moluscos o crustáceos se realiza por peso o por unidades y se indica, en este último caso, su número.

La campaña de inspección de restauración llevada a cabo en 2022 se saldó en la comunidad autónoma con 1.183 actuaciones inspectoras en 642 establecimientos visitados. El personal inspector detectó incumplimientos en 116 casos, un 17,9% del total.

Los incumplimientos detectados por el personal inspector estuvieron relacionados, en su mayoría, con la no disposición en el establecimiento de la hoja de quejas y reclamaciones; con no tener expuestos los precios de comidas y bebidas; con el hecho de que las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios no se encuentran situadas tanto en el exterior como en el interior del restaurante, y también con el hecho de que en los establecimientos que sirven en mesa no se entrega, antes de la prestación del servicio, una carta o lista que contenga la totalidad de lo ofertado, con mención expresa de los productos, servicios y precios.

Además, se detectaron incumplimientos por no atender la obligación de venta por unidades de peso cuando se ofertan al público productos de charcutería, queso u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal; y por no atender la obligación de venta en peso o por unidades cuando se ofertan al público moluscos o crustáceos.