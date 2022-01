Así está Doñana según WWF

Nacido en el territorio, este abogado comenzó a participar en la década de los 90 como voluntario de WWF en actividades en Doñana (limpiezas de residuos, reforestaciones, actividades de educación ambiental...), pero cuando se produjo la catástrofe de Aznalcóllar WWF decidió abrir una oficina permanente en Doñan, que Juanjo Carmona dirige desde hace dos décadas.

- ¿Ha cambiado mucho Doñana en estas décadas en la que estas trabajando en ella para WWF?

- Ha cambiado. Pero como siempre digo, es un cambio que no sólo se ha dado en Doñana, sino a nivel global. La relación de la sociedad con Doñana es un reflejo de cómo nos relacionamos hoy día con nuestro entorno a todos los niveles. Parece que estamos más concienciados, pero nuestra relación con el medio es más agresiva y los impactos más graves, más importantes.

No valoramos lo rápido que hemos cambiado. El crecimiento explosivo de la población, la intensificación de la explotación del territorio, cómo nos desplazamos, ... nos parece que siempre ha sido así, pero en realidad todo se ha desarrollado en solo 40 años.

Un ejemplo de algo que puede ser anecdótico, pero ilustra la situación. Hace 60 años no había tantos coches como ahora, los habitantes de un pueblo como Hinojos recogían níscalos –un tipo de seta- en los bosques del pueblo, pero en un radio pequeño porque se hacía andando y se hacía con conocimiento tradicional que pasaba de generación en generación. Ahora en un fin de semana, te vienen gente desde cientos de kilómetros a la redonda, en coches, y quieren todos recoger estas setas pero además por kilos y congelarlas para consumir más adelante, esto genera un grave problema porque agota el recurso en días y obliga a regular, con el consiguiente enfado y tensiones con la población local que se ve afectada claramente y que culpa a “Doñana” de esto, cuando en realidad es una consecuencia del cambio que se ha producido a nivel general. Es un pequeño ejemplo de cómo las cosas cambian y que aun nos falta mucha pedagogía para que se entiendan los cambios y consecuencias.

- ¿Qué ha ido a peor?

- La presión sobre el medio se ha intensificado de forma muy evidente y hay muchos retrocesos, pero sobre todo se nota en relación con el agua. Teníamos bajo nuestros pies un acuífero de los más importantes de España, que hemos agotado en solo unas décadas por la sobrextracción y el robo del agua –que son dos cuestiones diferentes, porque a veces hay explotaciones legales pero no convenientes por su ubicación como ocurre con las de Matalascañas para el consumo humano. Pero además, desde finales de los años 70, la marisma de Doñana dejó de recibir los caudales del verdadero río de Doñana, que era el Guadiamar. Ahora podemos tratar de recuperarlos, pero en vez de restaurar la marisma de un lugar único en el planeta como Doñana, se apuesta por meter más cultivos de regadío en esta zona, lo cual es un sinsentido. Esos cultivos se podrían desarrollar en otros espacios agrícolas, pero Doñana no la puedes crear en otro lugar. Un buen resumen de la situación es el informe “Doñana y el Estuario del río Guadalquivir: Análisis de WWF España sobre sus problemas ambientales”, que publicamos en junio de 2020. Nos aparecieron más de 40 tipos distintos de problemas (incendios, contaminación, robo del agua, atropellos, especies invasoras, ocupación ilegal de terrenos forestales, etc), cientos de puntos negros y el análisis demostró que existen modelos de desarrollo conflictivos e incompatibles con un desarrollo sostenible a nivel ambiental, económico y social.

- ¿Hay cuestiones que han mejorado?

- Sobre el papel podría parecer que sí. Supuestamente tenemos más concienciación social, cuando preguntan si te preocupa el medio ambiente en una encuesta dices que sí... pero trasladar esto a hechos concretos, no se aprecia de forma tan clara y nos cuesta mucho trabajo cambiar ideas y modelos establecidos, tanto a nivel individual como grupal. En todo caso me quedo con algo importante, hace 60 años WWF comienza a defender Doñana, compra los primeros terrenos, consiguió que se crearan la EBD y el Parque Nacional... 60 años después seguimos hablando de cómo conservar Doñana, no hablamos de que haya desaparecido. Con todos los problemas, no ha sido fácil, pero seguimos luchando por conservar este espacio y su biodiversidad, aunque es cierto que no está mejor que hace seis décadas.

- Doñana es el mayor humedal de Europa, ¿consideras que está suficientemente valorada y protegida?

- En teoría sí, es Parque Nacional, la máxima figura de protección en España. Está dentro de la Red Natura, es Patrimonio de la Humanidad. ¿Es suficiente? No. Doñana debería ser una prioridad, porque es irrepetible y única. Tantos ecosistemas diferentes y tanta biodiversidad en un territorio realmente tan pequeño, es algo único. Su protección debe ser de interés general frente a proyectos que van en contra de su biodiversidad, pero al final se le otorga ese calificativo a proyectos de minería, gas, dragados, etc. Es una barbaridad en el marco actual donde se pierde cada día más biodiversidad en todo el planeta y lugares como Doñana son imprescindibles para la biodiversidad, la economía verde o la lucha contra el cambio climático, los estemos poniendo en riesgo de forma continua. Necesitamos un cambio de modelos y darle a Doñana la importancia que tiene.

- Se han superado crisis como la que planteó una central nuclear cerca de Mazagón hace muchos años, o más recientemente el depósito de gas que se quería poner en su subsuelo.

- Bueno, lo de Mazagón de finales de los 70 por suerte nunca se llegó a instalar. Como también nos libramos de la refinería Balboa que hubiera supuesto multiplicar el número de petroleros por las costas de Doñana. Aun así el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo continúa vigente y sería necesario que el gobierno de la nación le quitara el carácter de estratégico. Pero además ahora, por desgracia, tenemos el crecimiento desorganizado de los proyectos fotovoltaicos. Es el mismo problema de siempre, tenemos una buena idea, pero no somos capaces de desarrollarla con coherencia. En vez de instalar los paneles en los entornos urbanos e industriales, se buscan suelos “baratos” y se acaba por llenar las zonas de secano, que son también importantes ecosistemas, de paneles. Buenas ideas, malas ejecuciones.

- ¿El gran incendio que se sufrió en Mazagón nos ha dejado lecciones para tomar nota?

- Nos dejó y muchas. Hay que reconocer que el trabajo desarrollado desde el punto de vista técnico está siendo muy bueno en las zonas afectadas, existe un buen proyecto, un buen equipo humano y las inversiones van llegando. Pero esto es sólo la mitad de lo aprendido. Los técnicos y científicos que analizaron el incendio nos pidieron medidas específicas para evitar que se pueda reproducir en otras zonas de Doñana, pero en este sentido no se ha hecho nada. Nosotros estamos proponiendo que se introduzcan modificaciones para crear paisajes más resilientes, más heterogéneos. Si no lo hacemos el incendio de las Peñuelas se podría volver a repetir sin lugar a dudas.