Así te roban más de 2.000 euros sin que te des cuenta

El pasado lunes, una vecina de la localidad onubense de Hinojos recibió un mensaje en su teléfono móvil avisándola de que su cuenta corriente había sido abierta desde un dispositivo de los no habituales para ello. Como se trata de un aviso de los habituales cuando, por ejemplo, se accede desde un teléfono que no es el de siempre o cosas similares, entendió que se trataba de una acción normal del banco, que le pedía que indicase en un enlace si estaba siendo víctima de una posible estafa o era ella la que había entrando en su cuenta desde un dispositivo de los no habituales.

Así que, pensando que todo era oficial, entró en el enlace desde su teléfono, y se abrió lo que parecía una página web, pero sin contenido alguno. Se trataba de un enlace que en todo momento daba vueltas en pantalla sin abrirse. Tras unos minutos así, lo cerró, pero entonces llegó la segunda parte de la estafa, cuando recibió una llamada de su propio banco. “Era tan real que cuando me llamaron salió en pantalla el teléfono de Atención al Cliente de Unicaja, es decir, que claramente me estaban llamando desde el banco, no tenía motivo alguno para pensar que alguien me estaba intentando estafar.

Al otro lado del auricular, una operadora “sumamente amable y empática” comenzó a hablar con ella, indicándole que habían recibido en el banco una alerta de posible estafa y la habían llamado para proteger su cuenta.

La llamada transcurrió por los cauces normales, sabiendo la estafadora cómo tenía que manejar a la persona al teléfono para que cayese en la trampa. Tras unas preguntas de rigor, como la típica “dígame su nombre para dirigirme a usted”, cuando ya vio que la mujer estaba en disposición de responder a la pregunta clave, le pidieron la contraseña para entrar en la cuenta. “¿Cómo no iba a dársela a mi banco, si me estaba llamando mi banco, el de toda la vida?”, “si en algún momento desconfías, como me pasó a mí, te invitan a que entres en Google y comparar que el teléfono del que te llaman es oficial del banco. Es que era el oficial, no había duda”.

Tras un rato de llamada “amable y con la intención de ayudarme”, le dio su número de contraseña para entrar en la cuenta. Segundos después, la llamada se cortó. Los estafadores ya tenían lo que querían.