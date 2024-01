Cerro Muriano: los abogados del cabo fallecido recurren para evitar la justicia militar

En este sentido, el abogado ha remarcado que el caso "aún se encuentra" en Instrucción 4, "puesto que está recurrido el auto y no es firme", aunque "cosa distinta es que desde la justicia militar se haya iniciado otro procedimiento paralelo", si bien ha advertido de que "no pueden darse dos procedimientos sobre el mismo hecho, que puedan castigar dos veces". "Es un principio básico del Derecho", ha apostillado.

Al respecto, ha mantenido que "los hechos ocurridos, que finalizaron con la muerte de los dos militares, no pueden relacionarse bajo ningún concepto con delitos que aparezcan en el Código Penal Militar", al tiempo que ha subrayado que "la justicia ordinaria es mucho más garantista", de ahí que haya defendido que "el procedimiento se debe seguir en la justicia ordinaria y no debe inhibirse a la justicia militar".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el letrado Francisco José Pérez ha informado de que tanto él, como el abogado Antonio Granados, han presentado este lunes un recurso de apelación ante la Audiencia al entender que "los hechos punibles que pudieran considerarse desgraciadamente son constitutivos de un homicidio con dolo eventual " , algo que "está tipificado en la justicia ordinaria y no en la militar", ha aclarado.

Mientras, el letrado ha explicado que "las muertes se produjeron por separado" en las maniobras, donde "no se produce por ninguno de los instructores las medidas de seguridad competentes", de manera que "todo el mundo sabía que podía ocurrir una desgracia con el desempeño del ejercicio, dado que era totalmente imposible realizarlo por personas normales y corrientes e incluso por militares profesionales con amplia experiencia, como era el caso del cabo Jiménez".

Así, ha destacado que "era un joven condecorado, con dos medallas por dos procedimientos internacionales, con más de once años de servicio y que sabía nadar perfectamente", así como "con unas condiciones físicas extraordinarias", pero "pese a eso no pudo superar las adversidades climatológicas y no pudo ampararse en ninguna medida de seguridad, dada cuenta de que eran inexistentes", ha lamentado.

Además, ha manifestado sobre las mochilas que "no se comprobó que flotaran, que llevaran los elementos necesarios y muchas de ellas llevaban un peso extra, como aparece registrado", con "una sobrecarga de tres kilos y medio, debido a un supuesto castigo que llevaba una parte del pelotón por una acción mal realizada", de modo que "esto desembocó, tristemente, en un aumento de peso de considerable efecto a las mochilas", ha enfatizado, puntualizando que "muchas de las mochilas iban con 13 kilos".

Igualmente, el abogado ha indicado que "hay un atestado inicial, una ampliación del atestado y otra parte del mismo que está en un sobre cerrado", de forma que considera que "por la importancia del contenido de la documentación y que hasta tanto no se determine qué juzgado va a ser competente, no se va a aperturar el mismo".